হোম > খেলা > ক্রিকেট

নামিবিয়ার বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ক্রীড়া ডেস্ক    

৩১ রানের জয়ে সুপার এইটের আশা টিকিয়ে রাখল যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: ক্রিকইনফো

হারলেই বিদায় নিতে হবে–এমন সমীকরণ সামনে রেখে মাঠে নেমেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া। দুই দলের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল মোনাঙ্ক প্যাটেলের দল। তাদের কাছে ৩১ রানের হারে দ্বিতীয় দল হিসেবে চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল নামিবিয়া। এর আগে প্রথম দল হিসেবে গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়েছে নেপাল।

চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রের করা ১৯৯ রানের ভালোই জবাব দিচ্ছিল নামিবিয়া। রান রেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই এগোচ্ছিল তারা। কিন্তু মাঝের ওভারে আর পেরে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত তাদের ইনিংস থেমেছে ১৬৮ রানে। নামিবিয়াকে হারিয়ে সুপার এইটের আশা বাঁচিয়ে রাখল যুক্তরাষ্ট্র। ৪ ম্যাচ শেষ তাদের সংগ্রহ সমান পয়েন্ট।

সম্পর্কিত

এবারও হাত মেলালেন না ভারত-পাকিস্তান অধিনায়ক

হাত না মেলানো ইস্যুতে ভারতকেই ধুয়ে দিলেন সাবেক ভারতীয় ওপেনার

হ্যান্ডশেক ইস্যুতে বিতর্ক উসকে দিলেন হরভজন সিং

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানই জিতবে, মনে করেন হাফিজ

‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাক’

আমিরাতের কাছে হারের বদলা পাকিস্তানের ওপর নিল ভারত

পাকিস্তানের সঙ্গে এবারও হ্যান্ডশেক করবে না ভারত

নেপালকে বিদায় করে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্রিকেটারদের সামাজিক মাধ্যম এড়িয়ে চলতে বলছেন নেপাল কোচ

বিশ্বকাপ ফাইনালেও যদি এই নিয়ম থাকত, নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারের আফসোস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা