নামিবিয়ার বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

হারলেই বিদায় নিতে হবে–এমন সমীকরণ সামনে রেখে মাঠে নেমেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া। দুই দলের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল মোনাঙ্ক প্যাটেলের দল। তাদের কাছে ৩১ রানের হারে দ্বিতীয় দল হিসেবে চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল নামিবিয়া। এর আগে প্রথম দল হিসেবে গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়েছে নেপাল।
চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রের করা ১৯৯ রানের ভালোই জবাব দিচ্ছিল নামিবিয়া। রান রেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই এগোচ্ছিল তারা। কিন্তু মাঝের ওভারে আর পেরে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত তাদের ইনিংস থেমেছে ১৬৮ রানে। নামিবিয়াকে হারিয়ে সুপার এইটের আশা বাঁচিয়ে রাখল যুক্তরাষ্ট্র। ৪ ম্যাচ শেষ তাদের সংগ্রহ সমান পয়েন্ট।