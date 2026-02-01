হোম > খেলা > ক্রিকেট

সিরিজ হেরে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক

বিশ্বকাপের বাইরে টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ৭ দেখায় দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে কোনো হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল না ওয়েস্ট ইন্ডিজের। সেখানে সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ২ ম্যাচেই হেরেছে কারিবীয়রা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রোটিয়াদের কাছে সিরিজ হারলেও নিজেদের ওপর থেকে আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছেন না দলটির অধিনায়ক শাই হোপ।

টানা ২ হারের আগেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ হাতছাড়া করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তৃতীয় ম্যাচটি তাই নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়ায়। এই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন পদ্ধতিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৬ রানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সান্ত্বনার এই জয়ে বেশ খুশি সফরকারী দল। এই জয়ের আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়েই ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন বুনছেন হোপ। সিরিজ হারলেও ব্যাটিং-বোলিং দুই বিভাগেই ভালো প্রস্তুতি হয়েছে বলে মনে করেন এই ব্যাটার।

শেষ ম্যাচে জয়ের পর হোপ বলেন, ‘আমি খুবই খুশি। ম্যাচ জিততে পারা যেকোনো সময়ই দারুণ অনুভূতি। দল যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সেটা দেখে ভালো লেগেছে। (খেলা সংক্ষিপ্ত হওয়ায়) প্রতিপক্ষের সামনে লক্ষ্য দাঁড় চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। রান তাড়া করে খেলায় তুলনামূলক সুবিধা আছে। তবু আমরা নিজেদের একটা সুযোগ তৈরি করতে পেরেছি। ম্যাচ বারবার থেমে যাওয়া এবং আবার শুরু হওয়া কঠিন ছিল। ছেলেরা সেই চ্যালেঞ্জটা দারুণভাবে নিয়েছে।’

জয়-পরাজয়কে পাশে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এই সিরিজটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবেই দেখছেন হোপ, ‘এই সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়া। আমরা অনেক দিক থেকেই ভালো করতে পেরেছি। আশা করি ভারতে গিয়ে আমরা শিরোপা জিততে পারব। হেটমায়ারকে আবার রান করতে দেখে ভালো লাগছে, বোলাররাও নিজেদের ছন্দ ফিরে পেয়েছে। বিশেষ করে বোলিংয়ের দিক থেকে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দলকে ছন্দে ফিরতে দেখে আমি খুশি। এখান থেকেই এগিয়ে যেতে হবে।’

