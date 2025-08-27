লজ্জাজনক রেকর্ড থেকে অবশেষে মুক্তি পেলেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ওয়াহাব রিয়াজ আজ ভোরে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) ম্যাচ দেখতে উঠেছিলেন কিনা জানা নেই। আচ্ছা থাক, ধরে নেওয়া হলো তিনি খেলা দেখেননি। ম্যাচ না দেখলেও পরিসংখ্যান যদি তাঁর নজরে আসে, তাহলে কিছুটা হলেও তিনি স্বস্তি পেতে পারেন।
ওয়াহাবের চার বছর আগের ম্যাচের সঙ্গে আজকের গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স-সেন্ট লুসিয়া কিংসের ম্যাচটি একটি দিক থেকে মিলে গেছে। সেটিকে কাকতালীয় বললেও যেন কম বলা হবে। সেই মিলটি হলো তারিখ। বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে সেন্ট লুসিয়ার গ্রস আইলেটে মুখোমুখি হয়েছে সেন্ট লুসিয়া কিংস-গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স। এই ম্যাচে সেন্ট লুসিয়ার ৪ ওভারে ৬৩ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এই দলটির সবচেয়ে খরুচে বোলিংয়ের রেকর্ড এটি। এর আগে এই বাজে রেকর্ডটি ছিল ওয়াহাবের। ২০২১ সালের ২৭ আগস্ট জ্যামাইকা তালাওয়াসের বিপক্ষে ৩ ওভারে ৬১ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি। ৪ বছর আগে সেন্ট লুসিয়া কিংস-জ্যামাইকা তালাওয়াস ম্যাচটি হয়েছিল সেন্ট কিটস এন্ড নেভিসের ওয়ার্নার পার্কে।
থমাসের বাজে রেকর্ডের দিনে জয় পেয়েছে তাঁর দল সেন্ট লুসিয়া কিংস। গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের দেওয়া ২০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ১১ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জেতে সেন্ট লুসিয়া। ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন সেন্ট লুসিয়া কিংসের আকিম আগুস্তে। তিন নম্বরে নেমে ৩৫ বলে ৬ চার ও ৪ ছক্কায় ৭৩ রান করেছেন আগুস্তে।
২০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৮ রানেই ভেঙে যায় সেন্ট লুসিয়া কিংসের উদ্বোধনী জুটি। দ্বিতীয় ওভারের চতুর্থ বলে ওপেনার জনসন চার্লসকে (১৩) ফেরান গায়ানার বাঁহাতি পেসার জেদিয়া ব্লেডস। দ্বিতীয় উইকেটে ৪৭ বলে ৮৭ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন টিম সাইফার্ট ও আগুস্তে। দশম ওভারের তৃতীয় বলে সাইফার্ট (৩৭) ফেরার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে সেন্ট লুসিয়া কিংস। অবশেষে ১৮.১ ওভারে ৬ উইকেটে ২০৩ রান করে সেন্ট লুসিয়া। আগুস্তের ৭৫ রানই তাদের ইনিংস সর্বোচ্চ। গায়ানার ব্লেডস, গুড়াকেশ মোতি নিয়েছেন দুটি করে উইকেট।
সেন্ট লুসিয়ায় আজ টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক ইমরান তাহির। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ২০২ রান করেছে গায়ানা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৩ রান করে অপরাজিত থাকেন রোমারিও শেফার্ড। সাত নম্বরে নেমে ৩৪ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ৭ ছক্কা। সেন্ট লুসিয়ার কিওন গাস্তন নিয়েছেন ২ উইকেট। বোলিংয়ে বাজে রেকর্ড গড়া থমাস নিয়েছেন গায়ানার উইকেটরক্ষক ব্যাটার শাই হোপের উইকেট।
টি-টোয়েন্টিতে সেন্ট লুসিয়া কিংসের বোলারদের বাজে বোলিংয়ের রেকর্ড
রান উইকেট প্রতিপক্ষ সাল
ওশানে থমাস ৬৩ ১ গায়ানা ২০২৫
ওয়াহাব রিয়াজ ৬১ ০ জ্যামাইকা ২০২১
কিওন গাস্টন ৫৭ ২ গায়ানা ২০২৫
জেরোম টেলর ৫৫ ১ বার্বাডোজ ২০১৭
শেন ওয়াটসন ৫৫ ০ বার্বাডোজ ২০১৭