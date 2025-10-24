কোহলির অবসরের গুঞ্জন, কী বললেন গাভাস্কার

৩০৪ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউটের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে বিরাট কোহলির। ব্যাট হাতে বাজে সময় পার করায় তাঁর অবসরের গুঞ্জন উঠেছে। তবে সুনিল গাভাস্কারের বিশ্বাস, এখনই অবসরের সময় হয়নি সাবেক অধিনায়কের।
ইতোমধ্যে টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন কোহলি। ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার লক্ষ্যে ওয়ানডেতে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন ভারতের ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন। এর আগে সবশেষ গত মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই সংস্করণে মাঠে নেমেছিলেন কোহিল। সাত মাসেরও বেশি সময়ের বিরতি শেষে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর। পার্থে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৮ বল খেলে রানের খাতা খুলতে পারেননি। দ্বিতীয় ম্যাচেও ডাক মারেন কোহলি।
দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ান কোহলি। অনেকে ধরেই নিয়েছিল, হাত নেড়ে অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঝড় উঠে। সে ঝড় থামালেন গাভাস্কার। সিডনিতে শেষ ওয়ানডেতে চেনা কোহলিকে দেখার অপেক্ষায় আছেন সাবেক অধিনায়ক।
গাভাস্কার বলেন, ‘কোহলি ১৪,০০০ এর বেশি রান করেছে। ৫২টি ওয়ানডে এবং ৩২টি টেস্ট সেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর। ভারতের হয়ে সে অনেক রান করেছে। তার মধ্যে এখনো দলকে অনেক কিছু দেওয়ার বাকি আছে। হয়তো আমরা সিডনিতে তাঁর কাছ থেকে একটি বড় ইনিংস দেখতে পাব। অ্যাডিলেড সবসময়ই তার প্রিয় মাঠগুলির মধ্যে একটি। তাই কোহলির কাছ থেকে প্রত্যাশা বেশি ছিল। কিন্তু সময় পক্ষে না আসায় যা হওয়ার হয়েছে।’
অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার ভক্তদের উদ্দেশ্যে কোহলির হাত নাড়ানোর কারণটাও ব্যাখ্যা করেছেন গাভাস্কার, ‘এটি একটি দুর্দান্ত দৃশ্য ছিল। দর্শকদের বেশিরভাগই অস্ট্রেলিয়ান ছিলেন যারা কোহলিকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। তিনি কেবল সেই সম্মানের স্বীকৃতি হিসেবে সবার উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়েছেন। সেখানে অনেক সাবেক খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তারা বসে ছিল।’