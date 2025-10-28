খুলনার পর জিতল চট্টগ্রাম, ড্র হলো বাকি দুই ম্যাচ

জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) এবারের আসরে প্রথম দল হিসেবে গতকাল জয় তুলে নেয় খুলনা। জয়ের মঞ্চ তৈরি করে অপেক্ষায় ছিল চট্টগ্রাম। চতুর্থ দিনে এসে রাজশাহীকে ১১২ রানে হারিয়েছে শাহাদাত হোসেন দিপুর দল। প্রথম রাউন্ডের বাকি দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে।
চট্টগ্রামের দেওয়া ৪৮৩ রানের বিশাল লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় দিন শেষ রাজশাহীর সংগ্রহ ৪ উইকেটে ২১৯ রান। ৬ উইকেট হাতে রেখে শেষদিনে আরও ২৬৪ রান করতে হতো পদ্মাপাড়ের দলটিকে। শেষ পর্যন্ত তাদের ইনিংস থেমেছে ৩৭০ রানে। মুলত প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণে হেরেছে রাজশাহী। চট্টগ্রামের করা ৪০১ রানের জবাবে ১৯৬ রানে গুটিয়ে যায় সাব্বির হোসেনরা।
২৭৭ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ঘোষণা করে চট্টগ্রাম। বন্দর নগরীর দলটির হয়ে দুই ইনিংসেই ব্যাট হাতে উজ্জল ছিলেন ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি। ১২৯ ও ৯২ রানের ইনিংস উপহার দেন এই ডানহাতি ব্যাটার। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ময়মনসিংহ ও সিলেটের ম্যাচ ভেসেছে রানবন্যায়। প্রথম ইনিংসে সফরকারীদের ৪০১ রানের জবাবে ৪৮৯ রানে থামে স্বাগতিকরা। দুদলের ব্যাটারদের দাপুটে ড্রয়ের পথেই এগোচ্ছিল ম্যাচটি। শেষ পর্যন্ত হয়েছেও তাই। ৮৮ রানে পিছিয়ে থাকা ময়মনসিংহের দ্বিতীয় ইনিংসটা তেমন ভালো হয়নি। ২৭২ রানে ৯ উইকেট হারায় তারা।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ঢাকা ও রংপুরের ম্যাচটিতেও ফল হয়নি। যদিও হারের শঙ্কা জেগেছিল রংপুর শিবিরে। মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনদের দেওয়া ১৯৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১১৫ রানেই ৬ উইকেট হারিয়ে বসে তারা। কিন্তু আলোক স্বল্পতার কারণে নির্দিষ্ট সময়ের আগে ম্যাচের ইতি চানেন আম্পায়াররা।