বিসিবির নির্বাচনে জিতলেন যাঁরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ক্যাটাগরি তিন থেকে পরিচালক নির্বাচিত হলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পরিষদ নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এই নির্বাচনে যাঁরা জয়ী হয়েছেন, তাঁদের নাম নিচে দেওয়া হলো—

ক্যাটগরি ১: বিভাগ ও জেলা ক্রিকেট সংস্থা

পরিচালক পদ ১০

ঢাকা বিভাগ (পদ-২)

আমিনুল ইসলাম বুলবুল (ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)

নাজমুল আবেদীন ফাহিম (ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)

চট্টগ্রাম বিভাগ (পদ-২)

আহসান ইকবাল চৌধুরী (চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)

আসিফ আকবর (কুমিল্লা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)

খুলনা বিভাগ (পদ-২)

খান আব্দুর রাজ্জাক (খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)

জুলফিকার আলী খান (খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)

রাজশাহী বিভাগ (পদ-১)

মুখলেসুর রহমান (চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা)

রংপুর বিভাগ (পদ-১)

মো. হাসানুজ্জামান (রংপুর বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)

সিলেট বিভাগ (পদ-১)

রাহাত সামস (সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা)

বরিশাল বিভাগ (পদ-১)

শাখাওয়াত হোসেন (ভোলা জেলা ক্রীড়া সংস্থা)

ক্যাটাগরি ২: ঢাকা মহানগর ক্লাব প্রতিনিধি

পরিচালক পদ ১২

ইসতিয়াক সাদেক (ধানমন্ডি স্পোর্টস ক্লাব)

আদনান রহমান দীপন (রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব)

ফায়াজুর রহমান (উত্তরা ক্রিকেট ক্লাব)

আবুল বাশার (প্রাইম ধলেশ্বর স্পোর্টিং ক্লাব)

আমজাদ হোসেন (ঢাকা স্পারটান্স ক্রিকেট ক্লাব)

শানিয়ান তানিম নাভিন (ঢাকা মেরিনার ইয়াংস ক্লাব)

মোখছেদুল কামাল (গোল্ডেন ঈগলস স্পোর্টিং ক্লাব)

এম নাজমুল ইসলাম (ট্যালেন্ট হান্ট ক্রিকেট একাডেমি)

ফারুক আহমেদ (রেঞ্জার্স ক্রিকেট একাডেমি)

মনজুর আলম (রেগুলার স্পোর্টিং ক্লাব)

মেহরাব আলম চৌধুরী (যাত্রাবাড়ী ক্রীড়া চক্র)

ইফতেখার রহমান মিঠু (ভাইকিংস ক্রিকেট একাডেমি)

ক্যাটাগরি ৩ : অন্যান্য প্রতিনিধি

পরিচালক পদ ১

খালেদ মাসুদ পাইলট

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মনোনয়ন

এম ইসফাক হোসেন

ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক।

