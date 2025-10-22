হোম > খেলা > ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কাঁপিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে লম্বা লাফ রিশাদের

ক্রীড়া ডেস্ক    

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতে ব্যাটে–বলে দারুণ পারফরম্যান্স করেছেন রিশাদ। এর প্রভাব পড়ল র‍্যাঙ্কিংয়ে। ছবি: বিসিবি (রিশাদ হোসেন র‍্যাঙ্কিং)

দুর্দান্ত ফর্মে আছেন রিশাদ হোসেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজে ব্যাটে–বলে সমানতালে পারফর্ম করে যাচ্ছেন এই তরুণ ক্রিকেটার। যার প্রভাব পড়েছে র‍্যাঙ্কিংয়ে। অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮৭ ধাপ উন্নতি করেছেন রিশাদ।

আজ ছেলেদের র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে লম্বা লাফ দিয়ে ১২৪ থেকে ৩৭ নম্বরে উঠে এসেছেন রিশাদ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ১৫১। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়েও নজরকাড়া উন্নতি করেছেন নীলফামারির এই ক্রিকেটার। ৬৫ ধাপ এগিয়ে ৬৮ নম্বরে আছেন রিশাদ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৪৩০।

সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সে ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১৩ বলে ২৬ রানের ইনিংস খেলেন রিশাদ। এরপর বল হাতে নেন ৬ উইকেট। দল জিতিয়ে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় ম্যাচে সুপার ওভারের নাটকীয়তার পর ১ রানে হেরে যায় স্বাগতিকরা। দল হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে উজ্জল ছিলেন রিশাদ।

১৪ বলে ৩৯ রান এনে দেওয়ার পর বল হাতে তাঁর শিকার ৩ উইকেট। রিশাদের এমন পারফরম্যান্সের পরও শেষ রক্ষা হয়নি বাংলাদেশের। অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ উন্নতি করেছেন বাংলাদেশ ওয়ানডে দলের অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজ। ৫ থেকে চারে উঠে এসেছেন তিনি। মিরাজের নামের পাশে আছে ২৭৩ রেটিং পয়েন্ট। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬ ধাপ এগিয়ে ১৮ নম্বরে আছেন তিনি। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের আর কেউ সেরা বিশে নেই। ৪ ধাপ পিছিয়ে ৩৮ এ নেমে গেছেন তাসকিন আহমেদ।

ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সবার ওপরে আছেন তাওহীদ হৃদয়। ৭ ধাপ এগিয়ে ৩৫ নম্বরে আছেন এই মিডলঅর্ডার। ৫ ধাপ উন্নতি করেছেন সৌম্য সরকার। ৮৬ নম্বরে উঠে এসেছেন বাঁ হাতি ওপেনার।

