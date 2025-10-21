মিরপুরে আজকেও হাঁসফাঁস করছে বাংলাদেশ

মিরপুরে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ৭৪ রানে জিতলেও স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেনি। ২০৭ রান করতে মেহেদী হাসান মিরাজের দলের খেলতে হয়েছিল ২৯৮ বল। দুই দিন বিরতির পর আজ যখন ফের একই মাঠে তারা খেলতে নামল, দেখা গেল সেই একই চিত্র।
তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিজেদের করে নিবে স্বাগতিকেরা। সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নেমে টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন অধিনায়ক মিরাজ। তবে আগে ব্যাটিং নিলেও স্বচ্ছন্দে খেলতে পারছে না স্বাগতিকেরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৪ রান করেছে বাংলাদেশ।দলীয় ২২ রানে প্রথম উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের চতুর্থ বলে আকিল হোসেনকে ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্স করতে যান সাইফ হাসান। এজ হওয়া বল প্রথম স্লিপে তালুবন্দী করেছেন জাস্টিন গ্রিভস। অথচ ঠিক তার আগের বলেই ছক্কা মেরেছিলেন সাইফ। ১৬ বল খেলে ৬ রান করেছেন বাংলাদেশের এই ওপেনার। স্বাগতিকেরা পাওয়ার প্লে (প্রথম ১০ ওভার) শেষ করেছে ১ উইকেটে ৪০ রানে।
১০ ওভারের পর রান তোলার গতি কমতে থাকে। তাওহীদ হৃদয় (১২), নাজমুল হোসেন শান্ত (১৫) ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন (১৭) দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছেই আউট হয়ে গেছেন। ওপেনিংয়ে নামা সৌম্য সরকার একপ্রান্তে সাবলীলভাবে খেলতে থাকলেও ফিফটি পূর্ণ করার আগে আউট হয়েছেন। ৮৯ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৪৫ রান। ৩১তম ওভারের তৃতীয় বলে আকিলকে তুলে মারতে যান সৌম্য। বাতাসে ভেসে থাকা বল ডিপ মিড উইকেট থেকে দৌড়ে এসে তালুবন্দী করেছেন খ্যারি পিয়েরে।
সৌম্যর বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৩০.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৩ রান। সাত নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে নাসুম আহমেদ ৮ বল খেলে করেছেন ১ রান। অধিনায়ক মিরাজ ৬ বল খেলে এখনো রানের খাতা খুলতে পারেননি। এই জুটি ভাঙার পর ব্যাটার বলতে কেবল নুরুল হাসান সোহান আছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল, আলিক আথানাজ দুটি করে উইকেট নিয়েছেন। গুড়াকেশ মোতি পেয়েছেন এক উইকেট।
মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ওয়ানডেতে মারাত্মক হাঁসফাঁস করেছে। সেই চিন্তা মাথায় রেখেই আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে স্পিন নির্ভর একাদশ সাজিয়েছে দুই দল। তাসকিন আহমেদের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন নাসুম আহমেদ। নাসুমের সঙ্গে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম, লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ও অধিনায়ক মিরাজ। সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশে আছেন চার স্পিনার খারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি, আকিল হোসেন, রস্টন চেজ। যাঁদের মধ্যে চেজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার।