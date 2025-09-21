লঙ্কানদের বিপক্ষে বাজে আচরণে আফগান ক্রিকেটারদের আইসিসির শাস্তি

এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বেই পথচলা থেমে গেছে আফগানিস্তানের। আবুধাবিতে ১৮ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার কাছে ৬ উইকেটে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে আফগানদের। বিদায় ঘণ্টা বাজার দুই দিনের মধ্যেই আফগান ক্রিকেটারদের শাস্তি দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।
আইসিসির আচরণবিধির এক নম্বর ধারা ভঙ্গের দায়ে দু্ই আফগান স্পিনার মুজিব উর রহমান ও নুর আহমাদ জাদরানকে তিরস্কার করা হয়েছে। ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা গতকাল এক অফিশিয়াল সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাঁদের শাস্তির কথা নিশ্চিত করেছে। দুই আফগান ক্রিকেটারের নামের পাশে জুটেছে একটি করে ডিমেরিট পয়েন্ট। গত ২৪ মাসের হিসেবে প্রত্যেকেরই এটা প্রথম অপরাধ। দুই মাঠের আম্পায়ার আসিফ ইয়াকুব, বীরেন্দ্র শর্মা, তৃতীয় আম্পায়ার ফয়সাল আফ্রিদি ও চতুর্থ আম্পায়ার রোহান পন্ডিত অভিযোগ এনেছেন মুজিব ও নুরের বিরুদ্ধে। আইসিসির এলিট প্যানেল ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন দিয়েছেন শাস্তি। দুই আফগান ক্রিকেটার দোষ স্বীকার করায় শুনানির প্রয়োজন হয়নি।
আইসিসির আচরণবিধির ২.৮ অনুচ্ছেদ ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে নুরের বিরুদ্ধে। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করলে এই শাস্তির বিধান রয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে শ্রীলঙ্কার ইনিংসের ১৭তম ওভারে নুরের একটা ডেলিভারিকে আম্পায়ার ওয়াইড ঘোষণা করলে তিনি (নুর) অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। মুজিবের বিরুদ্ধে আইসিসির আচরণবিধির ২.২ অনুচ্ছেদ ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। শ্রীলঙ্কা ম্যাচে মুজিব তাঁর তোয়ালে দিয়ে স্টাম্প ভেঙেছেন।
আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়ে শ্রীলঙ্কা একই সঙ্গে বাংলাদেশেরও উপকার করে ১৮ সেপ্টেম্বর। লঙ্কানদের জয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপে সুপার ফোর নিশ্চিত হয় বাংলাদেশের। দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে লঙ্কানদের ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর সুপার ফোরের অপর দুই ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে। লিটন দাস-হৃদয়রা সুপার ফোরের সব ম্যাচ খেলবেন দুবাইয়ে।