জাতীয় দলের ফিটনেস টেস্টে কেন নেই লিটন-হৃদয়

এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজকে সামনে রেখে ২৫ সদস্যের প্রাথমিক দলের ফিটনেস ক্যাম্প চলছে। সেটারই অংশ হিসেবে আজ সকালে গুলিস্তানের জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৬০০ মিটারের রানিং সেশন হয়েছে। তবে জাতীয় দলের ফিটনেস টেস্টে আজও দেখা যায়নি টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাসকে।
লিটনের পাশাপাশি আজ ফিটনেস ক্যাম্পে অনুপস্থিত ছিলেন তাওহীদ হৃদয়ও। লিটন-হৃদয় কেন নেই জাতীয় দলের ফিটনেস ক্যাম্পে? এই প্রশ্নের উত্তরে দলের ম্যানেজার নাফিস ইকবাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘লিটন দাস অসুস্থতার কারণে ফিটনেস ক্যাম্পে অংশ নিতে পারেনি। তাওহীদ হৃদয় চিকিৎসার জন্য লন্ডনে গিয়েছিল। দেশে ফিরেছে। শিগগিরই ক্যাম্পে যোগ দেবে।’
পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ শেষ করে মালয়েশিয়ায় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে দেশে ফেরেন লিটন। সূত্রে জানা গেছে, দেশে ফিরে হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত থাকায় আজকের সেশনে অংশ নেননি তিনি। তাওহীদ হৃদয় লন্ডন থেকে চিকিৎসা শেষে ২০ আগস্ট ক্যাম্পে যোগ দেবেন। এদিকে প্রথম দফার ফিটনেস টেস্টে চমক দেখিয়েছেন পেসার নাহিদ রানা। মাত্র ৫ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে ১৬০০ মিটার দৌড় শেষ করেন তিনি। শান্ত তো আজ মজা করে বলেছেন, ‘নাহিদ রানাকে এবার অলিম্পিকে পাঠাব।’
নাহিদ রানার পরই আছেন আরেক পেসার তানজিম হাসান সাকিব। ৫ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড সময় নিয়েছেন তানজিম সাকিব। সবার শেষে দৌড় শেষ করেন মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁর লেগেছে ৭ মিনিট ২৫ সেকেন্ড। দৌড় শেষ করতে মোস্তাফিজের কাছাকাছি সময় লেগেছে হাসান মাহমুদ। ৬ মিনিট ৪০ সেকেন্ডের পাশ মার্ক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়লেন মোস্তাফিজ-হাসান।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলে দেওয়ায় মুশফিকুর রহিমের এশিয়া কাপের দলে থাকার কোনো কারণই নেই। কারণ, এবার এশিয়া কাপ হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। মুশফিকও আজ সকালে গুলিস্তানের ফিটনেস টেস্টে অংশ নিয়েছেন। বিসিবির স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ নাথান কেলির অধীনে ৩৮ বছর বয়সেও মুশফিক ১৬০০ মিটার শেষ করেন ৬ মিনিট ১০ সেকেন্ডে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাইজুল ইসলাম ও এনামুল হকসহ অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন সফরে চার দিনের ম্যাচে থাকা বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সম্ভাব্য কয়েকজন ক্রিকেটার।
৬ আগস্ট মিরপুরে প্রাক-ফিটনেস টেস্টে অনুপস্থিত ছিলেন তাসকিন আহমেদ ও মেহেদী হাসান মিরাজ। তাঁরা আজ গুলিস্তানের ফিটনেস টেস্টে অংশ নিয়েছেন। দৌড় শেষ করতে মিরাজের লেগেছে ৬ মিনিট ১ সেকেন্ড। কেলি ১২ ও ১৩ আগস্ট ফিটনেস টেস্টের আরও দুই সেশন করাবেন। এদিকে মিরপুরে অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের স্কিল ক্যাম্প চলছে।