আফগান সিরিজ দিয়ে সাত বছর পর ফিরেছেন জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটার

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন গ্রায়েম ক্রেমার। জিম্বাবুয়ের ঘরোয়া লিস্ট ‘এ’ টুর্নামেন্ট প্রো ফিফটি চ্যাম্পিয়নশিপে মিডওয়েস্ট রাইনোসের হয়ে ২০১৮ সালে সর্বশেষ ২২ গজে নেমেছিলেন তিনি। অবশেষে তাঁর দীর্ঘ সাত বছরের অপেক্ষা ফুরোচ্ছে।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট (জেডসি) গতকাল ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। সিকান্দার রাজা এই সিরিজে জিম্বাবুয়েকে নেতৃত্ব দেবেন। এই দলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো ক্রেমারের ফেরা ও শন উইলিয়ামসের না থাকা। জেডসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, উইলিয়ামস নেই ব্যক্তিগত কারণেই।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকা আঞ্চলিক বাছাইপর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জিম্বাবুয়ে নিশ্চিত করেছে মূল পর্বের টিকিট। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি—সীমিত ওভারের ক্রিকেটের এ তিনটি আইসিসি ইভেন্ট মিস করার পর অবশেষে মেজর টুর্নামেন্টে খেলছে আফ্রিকা মহাদেশের এ দলটি। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য জিম্বাবুয়ের যে দল ছিল, সেই দল থেকে কেবল একটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। ট্রেভর গুয়ান্ডুর পরিবর্তে দলে এসেছেন ক্রেমার।
ক্রেমার সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছিলেন ২০১৮ সালের মার্চে ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। তাঁর নেতৃত্বে বাছাইপর্বে ব্যর্থ হয়ে ২০১৯ বিশ্বকাপে উঠতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। ক্রিকেট থেকে এরপর বিরতি নিয়েছেন তিনি। জিম্বাবুয়ে থেকে চলে গিয়েছিলেন দুবাইয়ে। সেখানে তাঁর স্ত্রী মের্না কাজ করেন উড়োজাহাজের পাইলট হিসেবে। ব্যস্ত ছিলেন গল্ফ খেলা নিয়েও।
জিম্বাবুয়ের জার্সিতে ২০০৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ১৯ টেস্ট, ৯৬ ওয়ানডে ও ২৯ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ক্রেমার। ১৪৪ ম্যাচে নিয়েছেন ২১১ উইকেট। যার মধ্যে ওয়ানডেতে ৪.৯১ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১১৯ উইকেট। এ ছাড়া ১৯ ম্যাচের টেস্ট ক্যারিয়ারে একটা সেঞ্চুরিও তাঁর রয়েছে। ২০১৬ সালের অক্টোবরে হারারেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১০২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। এই হারারেতেই এবার হবে জিম্বাবুয়ে-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ২৯ অক্টোবর, ৩১ অক্টোবর ও ২ নভেম্বর হবে এই তিন টি-টোয়েন্টি।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিম্বাবুয়ের টি-টোয়েন্টি দল
সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), ব্রায়ান বেনেট, রায়ান বার্ল, গ্রায়েম ক্রেমার, ব্র্যাড ইভান্স, ক্লাইভ মাডান্ডে, তাদিওয়ানশে মারুমানি, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, তাসিঙ্গা মুসেকিওয়া, তিনোতেন্দা মাপোসা, টনি মুনিয়োঙ্গা, ডিয়ন মেয়ার্স, ব্লেসিং মুজারাবানি, রিচার্ড এনগারাভা, ব্রেন্ডন টেলর।