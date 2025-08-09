জাতীয় লিগে না রাখলে বিসিবির বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটবে ময়মনসিংহ

১০ বছর আগে দেশের অষ্টম বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ময়মনসিংহ। অথচ জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) এখনো ঠাঁই মেলেনি তাদের। একাধিকবার আবেদন, সরকারি দপ্তরে চিঠি পাঠানো, সবই করেছে ময়মনসিংহ জেলা ক্রীড়া সংস্থা। এনসিএলে অংশ নিতে তারা কঠোর অবস্থান নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।
শুধু লিগে অন্তর্ভুক্তির দাবি নয়, এবার এনসিএল শুরু হলে তা প্রতিহত করার হুমকিও এসেছে বিসিবির সাবেক এক পরিচালকের কাছ থেকে। আজ-কালের মধ্যে তাঁরা ময়মনসিংহের ক্রিকেটার ও বিভাগীয় ক্রীড়া কমিটির সদস্যদের নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন বলে জানা গেছে।
ময়মনসিংহ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য ও বিসিবির সাবেক পরিচালক আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদওয়ান কাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘১০ বছর ধরে আমরা চেষ্টা করছি। ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, সব জায়গায় চিঠি দিয়েছি। বিসিবিকে একাধিকবার অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনো আমাদের বিভাগকে জাতীয় লিগে খেলতে দেওয়া হয়নি। এবার ছাড় নয়, এবার আইনি পদক্ষেপ নেব। প্রয়োজনে লিগ বন্ধ করে দেব।’
রেদওয়ান আরও বলেন, ‘ঢাকা বিভাগের মধ্যেই (ঢাকা বিভাগ ও ঢাকা মহানগর) দুটি দল খেলতে পারে; অথচ আমরা আলাদা বিভাগ হয়েও এখনো জেলার মর্যাদা পাচ্ছি। এটা আমাদের সঙ্গে চরম অবিচার। এবার লিগ মাঠে গড়ালে তা প্রতিহত করব। আমাদের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া কোনো ম্যাচ হতে দেব না। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করব।’
রেদওয়ান আরও জানান, বিসিবির বর্তমান সহসভাপতি মাহবুব আনামকে এ বিষয়ে অবগত করা হলেও কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, ‘গত বৃহস্পতিবার বিসিবিতে এনসিএল কমিটির সভার দিন উপস্থিত ছিলাম। স্পষ্ট করে বলেছি, ময়মনসিংহকে দলে না রাখলে সমস্যা হবে। এখন দেখি, আমাদের বাদ দিয়ে সভা চলছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। সামনে বিসিবির নির্বাচন। দরকার হলে আমরা রাজনৈতিক ও আইনি পর্যায়ে যাব।’
এনসিএলকে সামনে রেখে বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটির একটি সভা হয়েছে বৃহস্পতিবার। এনসিএলের নতুন টি-টোয়েন্টি সংস্করণ নিয়ে আলোচনা হলেও ময়মনসিংহকে দল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ও বোর্ড পরিচালক আকরাম খান বলেন, ‘ময়মনসিংহকে না নেওয়ার বিষয়টি আমার হাতে নেই। এটি বোর্ডের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। কেউ আমাদের কাছে লিখিতভাবে অংশগ্রহণের আবেদন করেনি।’