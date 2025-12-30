গম্ভীরকে কি তাহলে বরখাস্ত করতে যাচ্ছে ভারত

বিশ্ব ক্রিকেটে দাপট দেখাচ্ছে ভারত। তাদেরকে হারানো যেন প্রতিপক্ষ দলগুলোর জন্য কঠিন এক কাজ হয়ে গেছে। গৌতম গম্ভীর প্রধান কোচ হওয়ার পর চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, এশিয়া কাপ—সাদা বলের এই দুই টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতেছে ভারত। তবে সাদা বলে দাপট দেখালেও টেস্টে রীতিমতো ধুঁকছে এশিয়ার এই দলটি।
২০২৪-এর জুলাইয়ে গম্ভীর প্রধান কোচ হওয়ার পর ভারত এখন পর্যন্ত ১৯ টেস্ট খেলে জিতেছে ৭ ম্যাচ। ঘরের মাঠে ভারত গত বছর তুলনামূলক খর্বশক্তির নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছে। এ বছর ভারতকে তাদের ডেরায় ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করেছে। গম্ভীরের অধীনে ভারত নিজেদের মাঠে টেস্টে ৫ ম্যাচ হেরেছে, যা ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে ঘরের মাঠে সবচেয়ে বেশি টেস্ট হারের রেকর্ড। টেস্টে নিজেদের মাঠে হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর গম্ভীরকে নিয়ে চলছে তুমুল সমালোচনা।
সমালোচনায় বিদ্ধ গম্ভীরের চাকরি নিয়েও একরকম টানাটানি অবস্থা। দেশটির গণমাধ্যমগুলোতেও প্রশ্ন উঠেছে তাঁর কোচিংয়ের কলাকৌশল নিয়ে। এরই মধ্যে গুঞ্জন ওঠে, সাদা বল ও লাল বলের ক্রিকেটে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আলাদা কোচ নিয়োগ দিতে যাচ্ছে। টেস্টে কোচ হিসেবে ভিভিএস লক্ষ্মণকে বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে ভারতের সংবাদমাধ্যমে জানা যায়। তবে বিসিসিআইয়ের সহসভাপতি রাজীব শুক্লা জানিয়েছেন, গম্ভীরের পরিবর্তে অন্য কাউকে টেস্ট কোচ করার পরিকল্পনা বোর্ডের নেই। বার্তা সংস্থা এএনআইকে বোর্ডের সহসভাপতি বলেন ‘গম্ভীরকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে যে আলাপ-আলোচনা চলছে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট একটা কথা বলতে চাই। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়াও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, গম্ভীরকে হটানোর কোনোরকম পরিকল্পনা নেই। এমনকি ভারতের জন্য অন্য কোনো কোচ আনার চিন্তাও করা হচ্ছে না।’
গম্ভীরের অধীনে এ বছরের জুন থেকে আগস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলেছে ভারত। শুবমান গিলের ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা এই সিরিজ দিয়েই শুরু হয়। ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজ ২-২ সমতায় শেষ হয়। ঘরের মাঠে ভারত এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ভরাডুবির পর ফের সমালোচনা শুরু হয় গম্ভীরকে নিয়ে। বিশেষ করে কলকাতায় ১২৪ রানের লক্ষ্য থাকলেও ব্যাটারদের ব্যর্থতায় হেরেছে ৩০ রানে। পরবর্তীতে গুয়াহাটিতে ভারত ৪০৮ রানে হেরে যায় প্রোটিয়াদের কাছে। এই সিরিজে ওয়াশিংটন সুন্দরকে কখনো তিনে, কখনো আট নম্বরে ব্যাটিং করানো হয়েছিল বলে রবি শাস্ত্রী কড়া সমালোচনা করেছিলেন কোচ গম্ভীরের।
গম্ভীরের অধীনে ২০২৪-২৫ মৌসুমের বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে ৩-১ ব্যবধানে হেরেছে ভারত। নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভরাডুবিতেই মূলত ২০২৩-২৫ চক্রের ফাইনালে উঠতে পারেনি ভারত। তবে গম্ভীরকে সরানোর কথা জোরালোভাবে অস্বীকার করেন বিসিসিআই সচিব সাইকিয়া। ৪৮.১৫ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ২০২৫-২৭ চক্রের পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে ভারত। সবার ওপরে থাকা অস্ট্রেলিয়ার সফলতার হার ৮৫.৭১ শতাংশ। ৭৭.৭৮ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে দুইয়ে নিউজিল্যান্ড।