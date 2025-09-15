হাত না মেলানো বিতর্কে চাকরি গেল পাকিস্তান ক্রিকেট পরিচালকের

এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে হাত না মেলানো বিতর্ক যেন থামছেই না। সবশেষ এই ইস্যুতে ক্রিকেট পরিচালক উসমান ওয়াহলাকে বরখাস্ত করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।
‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে গতকাল দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। ম্যাচ শুরুর আগেই বিতর্কের সূত্রপাত। টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগার সঙ্গে করমর্দন করেননি সূর্যকুমার যাদব। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের অধিনায়কের সঙ্গে চোখে চোখও মেলাননি তিনি। এমনকি ম্যাচ শেষেও প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারতীয় দল।
ভারত এমন কিছু করতে পারে–সে বিষয়ে আগেই সতর্ক করেছিলেন ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট। এরপরও বিষয়টি নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেননি পিসিবির ক্রিকেট পরিচালক ওয়াহলা। তার এই ব্যর্থতার কারণে এশিয়া কাপের মতো বড় মঞ্চে ভারতের কাছে পাকিস্তানের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে করেন নাকভি। তাই ওয়াহলাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন পিসিবি প্রধান–প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে নিউজ ১৮।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নাকভি মনে করেন ম্যাচ শুরুর আগেই ভারতীয় দলের পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল ওয়াহলার। সেক্ষেত্রে ম্যাচে প্রতিবেশী দেশটির কাছে এভাবে ছোট হতে হতো না পাকিস্তানকে। সেটা করতে না পারায় অভ্যন্তরীণভাবে ওয়াহলাকে বরখাস্ত করেছে পিসিবি।
ওয়াহলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলেও করমর্দন ইস্যুতে রীতিমতো ফুঁসছে পাকিস্তান। ম্যাচ শেষ হতেই বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উঠে সমালোচনার ঝড়। পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার এবং বিশেষজ্ঞরা ভারতীয় দলের এই আচরণকে খেলার চেতনার পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে পক্ষপাতিত্বের কারণে পাইক্রফটের অপসারণ দাবি করেছে পিসিবি।
বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমের দাবি, খেলার চেতনা লঙ্ঘনের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে এসিসির কাছে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে পিসিবি। এমনকি সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের হুমকিও দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।