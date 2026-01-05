সেঞ্চুরিতে পন্টিংয়ের পাশে এখন রুট, কত দূরে শচীন

মাইকেল নেসেরের বল সোজা চালালেন জো রুট। দুই রান নেওয়ার পর হেলমেট ও ব্যাটটা শূন্যে প্রসারিত করলেন রুট। হেলমেটে দিলেন চুমু। সেঞ্চুরির পর হরহামেশা রুট এমনটা করলেও আজকের উপলক্ষ যে আলাদা। তিন অঙ্ক ছুঁয়ে আজ তিনি অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তির রেকর্ডে ভাগ বসালেন রুট।
ছন্দে থাকা রুট গত কয়েক বছর ধরে ভেঙেচূড়ে দিচ্ছেন অনেক রেকর্ড। ইংল্যান্ডের এই তারকা ব্যাটার তুলে নিয়েছেন ৪১তম টেস্ট সেঞ্চুরি। অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি পন্টিংও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ৪১ সেঞ্চুরি করেছেন। টেস্ট ইতিহাসে সেঞ্চুরির রেকর্ডে এটা যৌথভাবে তৃতীয় সর্বোচ্চ। ৫১ সেঞ্চুরি করে এই তালিকায় সবার ওপরে ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার। ঠিক তাঁর পরেই জ্যাক ক্যালিস। দক্ষিণ আফ্রিকার এই তারকা অলরাউন্ডার ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ৪৫ সেঞ্চুরি করেছেন।
ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে কখন কীভাবে খেলতে হয়, সেটা রুটের ভালোই জানা। সিডনিতে গতকাল শুরু হওয়া অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে বেকায়দায় পড়ে ইংল্যান্ড। ৫৭ রানে ৩ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ইংলিশরা উদ্ধার হয় রুট ও হ্যারি ব্রুকের ব্যাটিংয়ে। চতুর্থ উইকেটে ব্রুকের সঙ্গে ২০৯ বলে ১৬৯ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন রুট। ব্রুক অবশ্য ১৬ রানের জন্য ১১তম টেস্ট সেঞ্চুরি মিস করেছেন।
শুধু ব্রুকের সঙ্গেই নয়, মিডল-লোয়ার মিডল অর্ডারে আরও দুটি জুটি গড়তে সহায়তা করেছেন রুট। ষষ্ঠ ও সপ্তম উইকেটে জেমি স্মিথ ও উইল জ্যাকসের সঙ্গে ৯৪ ও ৫২ রানের গুরুত্বপূর্ণ দুটি জুটিতে রুটের অবদান ছিল অসাধারণ। নবম ব্যাটার হিসেবে আউট হওয়া রুট ২৪২ বলে ১৫ চারে করেছেন ১৬০ রান। ৯৮তম ওভারের প্রথম বলে তাঁকে ফেরান নেসের। একই ওভারের তৃতীয় বলে জশ টাঙকে বোল্ড করে ইংল্যান্ডের ইনিংসের ইতি টানেন নেসের। টস জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়া ইংল্যান্ড ৯৭.৩ ওভারে ৩৮৪ রানে গুটিয়ে যায়।
সেঞ্চুরিতে শচীনকে টপকাতে আর ১১ সেঞ্চুরি করতে হবে রুটকে। সেঞ্চুরিতে তুলনামূলক পিছিয়ে থাকা রুট রানের রেকর্ডে ঠিক শচীনের পরই অবস্থান করছেন। ১৫৯২১ রান করে টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক শচীন। ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে খেলেছেন ২০০ ম্যাচ। রুট এখন পর্যন্ত ১৬৩ টেস্টে ১৩৯৩৭ রান করেছেন। যদি ছন্দ ধরে রাখতে পারেন, তাহলে রান-সেঞ্চুরি দুই রেকর্ডেই রুটের কাছে শচীনকে টপকানো কঠিন কিছু নয়।