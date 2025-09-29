পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আইসিসির কাছে নালিশ করবে ভারত

ভারত-পাকিস্তান মাঠের লড়াই যতটা না দেখা গেছে, তার চেয়ে বেশি আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে অন্যান্য ঘটনা নিয়ে। দুই দেশের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করা, সাহিবজাদা ফারহানের একে ৪৭ উদযাপন, হারিস রউফের বিমান ধসের মতো করে উদযাপন—এসব নিয়েই চর্চা হয়েছে বেশি। তবে গতকাল দুবাইয়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ফাইনালের ঘটনা যে ছাড়িয়ে গেছে সবকিছুকে।
দুবাইয়ে গত রাতে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। শিরোপা জয়ের পর এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় ভারত। কারণ, নাকভি একই সঙ্গে পিসিবির প্রধান ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রেসিডেন্ট। তিনি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। এরপর ভারতীয় দলকে ট্রফি না দিয়েই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষ করা হয়েছে। কারণ, নাকভিকে ছাড়া মঞ্চে ওঠার যে শর্ত ভারত দিয়েছিল, সেটা যে মানা হয়নি। চ্যাম্পিয়ন ভারতও শিরোপা ছাড়া ছবি তুলেছে।
ভারত শিরোপা ছাড়া উদযাপন করায় নাকভির ওপর ক্ষোভ ঝেড়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব দেবজিত সাইকিয়া। ব্যাপারটা এখন আইসিসি সভায় তুলবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। বার্তা সংস্থা এএনআইকে দেবজিত বলেন, ‘ট্রফি নিতে অস্বীকার করেছি। কিন্তু এটার মানে তো এই নয় যে ভদ্রলোক সেই ট্রফি আর পদকগুলো মেডেলগুলো নিজের হোটেলে নিয়ে যাবেন। এগুলো তো আমাদের পাওয়ার কথা ছিল। এটা অপ্রত্যাশিত ও খুবই শিশুসুলভ। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আইসিসির সভা হবে। সেখানে আমরা এ ব্যাপারে কড়া প্রতিবাদ জানাব।’
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। মে মাসে যখন দুই দেশ সামরিক সংঘাতে জড়িয়েছিল, তখন ভারত এর নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। গত রাতে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এসেছে সেই অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ। সূর্যকুমার যাদব-তিলক ভার্মাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, ‘মাঠের ক্রিকেটেও অপারেশন সিঁদুর। সেই একই ফল। এবারও জিতল ভারত। অভিনন্দন তোমাদের।’
সরাসরি না বললেও দেবজিত যেন অপারেশন সিঁদুরের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। বিসিসিআই সচিব বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে একটা দেশের যুদ্ধ চলছে। সেই দেশের একজন নেতা আমাদের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চেয়েছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে, সেই দেশের কোনো প্রতিনিধির কাছে আমরা শিরোপা নিতে পারি না। সেজন্য শিরোপা গ্রহণ করিনি।’
পাকিস্তানকে হারিয়ে নবমবারের মতো এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা শ্রীলঙ্কা মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ছয়বার। পাকিস্তান এশিয়া কাপ জিতেছে ২ বার। তবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়েছে দুইবার। এর আগে এই দুবাইয়েই শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টের শিরোপা জেতা হয়নি পাকিস্তানের।
