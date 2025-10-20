আশা বাঁচিয়ে রাখার পরীক্ষা বাংলাদেশের

কলম্বোয় পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু সেই ম্যাচের পর খেই হারাতে থাকে বাংলাদেশ। টানা ৪ ম্যাচ হেরেছে দলটি। খাদের কিনারায় থাকা দলটির এখন শেষ দুই ম্যাচ তো জিততে হবেই। এমনকি তাকিয়ে থাকতে হবে বাকিদের দিকেও।
শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বাকি বাংলাদেশের। দুই ম্যাচই জ্যোতি-স্বর্ণা আক্তাররা খেলবেন নাভি মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা সাড়ে ৩টায় শুরু বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে। তিন-চার নম্বর স্থানের জন্য লড়াই চলছে ছয় দলের। যার মধ্যে ছয়, সাত ও আটে থাকা বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের সমান ২ পয়েন্ট। বাংলাদেশের নেট রানরেট ০.৬৭৬। বাংলাদেশের নেট রানরেটের এমন দশা হয়েছে মূলত নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে বাজেভাবে হেরে। ১০ অক্টোবর গুয়াহাটিতে বাংলাদেশকে ১০০ রানে হারিয়েছিল হোয়াইট ফার্নসরা। এরপর বিশাখাপট্টনমে ১৬ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার কাছে বাংলাদেশ হেরেছিল ১০ উইকেটে। জ্যোতিদের দেওয়া ১৯৯ রানের লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল ১৫১ বল হাতে রেখে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডেতে বাংলাদেশ নারী দলের পরিসংখ্যানও সুখকর না। তিন ওয়ানডের খেলে দুটিতেই হেরেছে বাংলাদেশ। একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। এবারের বিশ্বকাপের আগে কলম্বোতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে বাংলাদেশ পেয়েছিল ১ রানের জয়। প্রস্তুতি ম্যাচ হলেও এই জয় বিশ্বকাপে লঙ্কানদের বিপক্ষে ভালো করতে অনুপ্রাণিত করবে বলে মনে করেন ফাহিমা খাতুন। মুম্বাইয়ে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে আমরা অনেক ভালো করেছি। সেই ম্যাচে আমাদের ব্যাটাররা ভালো করেছিল। আশা করি, আগামীকালের (আজ) ম্যাচে তাদের কাজটা করতে পারবে। এ ধরনের কন্ডিশনে আমরা এরই মধ্যে মানিয়ে নিয়েছি ও আমাদের তিন-চার ব্যাটার ভালো করেছে।’
ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রাণপণে লড়েও বাংলাদেশ হেরে গিয়েছিল। যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে স্বর্ণা আক্তারের বাংলাদেশের হয়ে ওয়ানডেতে দ্রুততম ফিফটির (৩৪ বলে) রেকর্ড গড়েছিলেন। তাঁর শেষের ঝড়ে স্কোর বোর্ডে ২৩২ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। সেই রান তাড়া করে প্রোটিয়ারা ৩ উইকেটে জিতেছিল ৩ বল হাতে রেখে। দুই ম্যাচ হারের ক্ষত এখনো ভুলতেই পারছেন না ফাহিমা, ‘গত কয়েকটা ম্যাচে হারলেও ইতিবাচক দিক ছিল। ব্যাটাররা ভালো করেছিল। দুর্ভাগ্য, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হেরে গিয়েছিলাম। তবে ব্যাটাররা এখন ভালো খেলছে। আরও কয়েকজন ব্যাটারের ভালো করতে হবে। আশা করি, আমরা আরও ভালো খেলতে পারি।’ প্রোটিয়াদের বিপক্ষে শেষের দিকে বাজে ফিল্ডিংয়ের খেসারত দিয়ে বাংলাদেশ হেরেছিল, সেটা নিয়ে হতাশ ফাহিমা।
শ্রীলঙ্কা ২ পয়েন্ট পেলেও দুটি পয়েন্ট তাদের এসেছে বৃষ্টির সৌজন্যে। শ্রীলঙ্কার এখন শেষ দুই ম্যাচের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে কলম্বোর প্রেমাদাসায়। বাংলাদেশ ম্যাচের আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে শ্রীলঙ্কার প্রধান কোচ রুমেশ রত্নায়েকে বলেন, ‘আমরা গত ম্যাচটা যেভাবে খেলেছি তাতে খুশি। বৃষ্টি আমাদের কোনো বাড়তি পয়েন্ট দেয়নি।’
বাংলাদেশের তারকা পেসার মারুফা আক্তার ছিলেন না অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আজ খেলতে পারেন তিনি।