বাংলাদেশকে জবাব দিতে মাঝপথে স্পিনার উড়িয়ে আনল উইন্ডিজ

মিরপুরে পরশু প্রথম ওয়ানডেতে ২০৮ রানের লক্ষ্য পেলেও ৭৫ রানে হেরেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রিশাদ হোসেনের ঘূর্ণিজাদুতে চোখে রীতিমতো সর্ষেফুল দেখেছেন ক্যারিবীয় ব্যাটাররা। কালো জাদুর উইকেটে বাংলাদেশকে জবাব দিতে কৌশলগত জায়গায় পরিবর্তন এনেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
প্রথম ওয়ানডে হারার পর সিরিজে টিকে থাকাই এখন চ্যালেঞ্জিং ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। বাংলাদেশ সিরিজের মাঝপথে এখন দলে পরিবর্তন এনেছে উইন্ডিজ। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে ডাক পেয়েছেন আকিল হোসেন ও র্যামন সিমন্ডস। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে শুধু সীমিত ওভারের ক্রিকেটই খেলেন আকিল। ক্যারিবীয় এই বাঁহাতি স্পিনার ৮১ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিয়েছেন ৭৬ উইকেট। এখানে তাঁর ইকোনমি ৭.১৯। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে তিনি দুই নম্বরে অবস্থান করছেন। ওয়ানডেতে তিনি ৩৮ ম্যাচে ৪.৮৪ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫৭ উইকেট।
শামার জোসেফ ও জেদিয়াহ ব্লেডস ছিটকে যাওয়াতেই মূলত বাংলাদেশ সিরিজের দলে পরিবর্তন এনেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পিঠের চোটের কারণে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডের দল থেকে ছিটকে গেছেন ব্লেডস। তিনি এখন পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার কাজের জন্য দেশে ফিরবেন। নিউজিল্যান্ড সিরিজও মিস করবেন ক্যারিবীয় এই বাঁহাতি পেসার। ৫ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের পাঁচ টি-টোয়েন্টি। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টেস্ট খেলবে দুই দল। নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের শেষ টেস্ট মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে শুরু হবে ১৮ ডিসেম্বর থেকে।
জোসেফ বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগেই অনুশীলনের সময় কাঁধে ব্যথা অনুভব করেছিলেন। স্ক্যানের পর এক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার কার্যক্রম শুরু করবেন। জোসেফ, ব্লেডসের কেউই বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে ম্যাচটা খেলতে পারেননি। আগামীকাল সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৩ অক্টোবর হবে তৃতীয় ওয়ানডে।