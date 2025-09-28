হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবির পরিচালক হওয়ার পথে রাজ্জাক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিসিবি পরিচালক হচ্ছেন রাজ্জাক। ফাইল ছবি

নির্বাচকের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন গতকালই। লক্ষ্য বিসিবির পরিচালক হওয়া। লক্ষ্য পূরণের কাজটা মোটামুটি পাকা বলা যায়। কারণ, বিসিবি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিচালক হতে যাচ্ছেন জাতীয় দলের সাবেক স্পিনার আব্দুর রাজ্জাক।

বিসিবির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, খুলনা আঞ্চলিক ও জেলা ক্রিকেট সংস্থা থেকে দুজন পরিচালক নির্বাচিত হবেন। খুলনা জেলা থেকে তিনটি মনোনয়নপত্র নেওয়া হলেও আজ জমা পড়েছে দুটি। তাই রাজ্জাকের পাশাপাশি একই জেলা থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন জুলফিকার আলী খান। একইভাবে বরিশাল থেকে শাখাওয়াত হোসেন এবং সিলেট থেকে রাহাত সামসকেও পরিচালক হওয়ার জন্য লড়াইয়ের মুখে পড়তে হচ্ছে না।

পরিচালক পদে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল আজ। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে ক্যাটাগরি ১,২ ও ৩ মিলে মোট ৬০ টির মধ্যে জমা পড়েছে ৫১টি মনোনয়ন। রিটার্নিং অফিসার জানান, ক্যাটাগরি ওয়ান থেকে জমা পড়েছে ১৮টি মনোনয়ন। ২৫ জন জেলা ও বিভাগীয় কাউন্সিলর মনোনয়ন তুললেও শেষ পর্যন্ত জমা দেন ১৮ জন। এর মধ্যে ঢাকা থেকে ৩, চট্টগ্রাম ৪, খুলনা ২, রাজশাহী ৪, রংপুর ৩, বরিশাল ১ ও সিলেট থেকে ১টি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে।

ক্যাটাগরি টু–এর ক্লাব ক্যাটাগরিতে ৩২ টির মধ্যে ৩০টি জমা পড়েছে। আর ক্যাটাগরি ৩ থেকে মনোনয়নপত্র নিয়েছিলেন তিনজন, তিনজনই জমা দিয়েছেন।

বিসিবি নির্বাচনে সমঝোতার গুঞ্জন জোরালো হচ্ছে। নানা সূত্র বলছে, সভাপতি পদ ঘিরে সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও তামিম ইকবালের দুই শিবিরে আলোচনায় উঠছে ৯–৩ কিংবা ১০–২ সমীকরণের ছক।

চট্টগ্রামে প্রার্থী হয়েছেন আসহান ইকবাল চৌধুরী, ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, আসিফ আকবর ও শওকত হোসেন। সূত্র বলছে, আসিফ আকবর বুলবুল প্যানেলের অলিখিত সমর্থন পাচ্ছেন ঘনিষ্ঠ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে থাকলেও তাঁর প্রতিনিধি সব কাজ সামলাচ্ছেন। সূত্র থেকে শোনা যাচ্ছে এই বিভাগের ২টি পরিচালক পদের মধ্যে একটি আসিফ আকবরকে জেতানোর জন্য সব ধরনের সমীকরণ থাকছে।

রাজশাহীতে লড়ছেন হাসিবুল আলম, মুখলেছুর রহমান, এস এম শামস্ মতিন ও তাওহীদ তারিক খান। রংপুর থেকে আছেন হাসানুজ্জামান, রেহাতুল ইসলাম খোকা ও নূর–এ–শাহাদাৎ স্বজন।

ক্যাটাগরি ২ থেকে জমা পড়েনি দুটি মনোনয়ন। এর একটি বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনের। ব্রাদার্স ইউনিয়ন থেকে কাউন্সিলশিপ নিয়েছিলেন, মনোনয়নও তুলেছিলেন, কিন্তু জমা দেননি। এই ক্যাটাগরিই আসল লড়াইয়ের জায়গা। কেননা বিসিবি ২৩ পরিচালক পদের ১২টি নির্বাচিত হয় এই ক্যাটাগরি থেকে। বুলবুল ও তামিমের শিবিরের প্রধান সমীকরণও গড়ে উঠছে এটিকে ঘিরেই। পরিচালক পদপ্রার্থী রফিকুল ইসলাম বাবু বলছেন, ‘আমরা এখন শুধু ক্লাব ক্যাটাগরি নিয়েই ভাবছি। কয়েক দিনের মধ্যে প্যানেল ঘোষণা করব।’

তবে গুঞ্জন আরও আগে ছড়িয়ে পড়েছে। তামিমের সম্ভাব্য প্যানেলে আছেন ফাহিম সিনহা, রফিকুল ইসলাম বাবু, মাসুদুজ্জামান, শাহনিয়ান তানিম, ইশতিয়াক সাদেক, সাইদ ইব্রাহীম আহমেদ (বিএনপি নেতা সালাউদ্দীনের ছেলে) এবং ইসরাফিল খসরু (বিএনপি নেতা আমির খসরুর ছেলে)। স্বতন্ত্র প্রার্থী ইফতেখার রহমান মিঠুকেও প্যানেলে টানার চেষ্টা চলছে।

ক্যাটাগরি ৩ থেকে প্রার্থী হয়েছেন সাবেক ক্রিকেটার দেবব্রত পাল, সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজউদ্দিন মো. আলমগীর। তবে এই ক্যাটাগরিতে রয়েছে মাত্র একটি পরিচালক পদ। শেষ পর্যন্ত সেই পদে মূল লড়াই গড়াতে পারে সাবেক অধিনায়ক পাইলট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলর হয়ে আসা দেবব্রত পালের মধ্যে।

আগামীকাল যাচাই–বাছাই শেষে দুপুরে খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে।

সম্পর্কিত

হাইভোল্টেজ ফাইনালে টস জিতে ফিল্ডিংয়ে ভারত

আফগানিস্তান সিরিজে লিটনের জায়গা নিলেন সৌম্য

ভারতীয় ক্রিকেটের প্রধান হলেন বাংলাদেশের যুবাদের সাবেক কোচ

সৌম্যদের কাছেও হেরে গেল ঢাকা মহানগর

ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল পরিত্যক্ত হলে কী হবে

ফাইনালের আগে ভারত এমনটা কেন করল, জানে না পাকিস্তান

নেপালের মতো দুর্ঘটনায় আগেও পড়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

পাকিস্তানের বিপক্ষে এবার তাহলে ভারতের তিনে তিন

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে লঙ্কানদের হারিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারল বাংলাদেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা