গ্রিনের চোটে কপাল খুলল লাবুশেনের

মারনাস লাবুশেনকে বাদ দিয়ে ভারতের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য দল দিয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) নির্বাচক প্যানেল। ফিরতেও বেশি সময় লাগল না তারকা ব্যাটারের। ক্যামেরন গ্রিনের ইনজুরিতে দলে ডাক পেলেন লাবুশেন।
সাইড স্ট্রেনের ইনজুরিতে পড়েছেন গ্রিন। ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল থেকে এই ব্যাটিং অলরাউন্ডারকে বাদ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ইনজুরি খুব বেশি গুরুতর না হলেও অ্যাশেজের বিবেচনায় গ্রিনকে নিয়ে কোনো ধরনের ঝুঁকিতে যায়নি সিএ। তাঁর পরিবর্তে লাবুশেনকে দলে যুক্ত করা হয়েছে। কুইন্সল্যান্ডের হয়ে শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ খেলতে বর্তমানে অ্যাডিলেডে অবস্থান করছেন এই ব্যাটার। দলের সঙ্গে যোগ দিতে আগামীকাল অ্যাডিলেড থেকে পার্থের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন লাবুশেন।
মূলত ব্যাট হাতে অফফর্মে থাকায় ভারত সিরিজের দলে জায়গা হয়নি লাবুশেনের। সবশেষ ১০ ম্যাচে কোনো অর্ধশতকের দেখা পাননি ৩১ বছর বয়সী ক্রিকেটার। ভারত সিরিজের দলে জায়গায় না পেলেও ফর্মে ফিরতে বেশি সময় নেননি লাবুশেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে সবশেষ ৫ ইনিংসে চারবারই পেয়েছেন সেঞ্চুরির দেখা। শেফিল্ড শিল্ড ও ওয়ানডে কাপে দুবার করে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের দেখা পান তিনি। গ্রিনের ইনজুরির পাশাপাশি দারুণ ফর্ম; সব মিলিয়ে বাদ পড়ার পর দলে ফিরতেও বেশি সময় নিলেন না লাবুশেন।
ইনজুরি থেকে সেরে উঠতে আপাতত পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় থাকবেন গ্রিন। আশা করা হচ্ছে, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শেফিল্ড শিল্ডের তৃতীয় রাউন্ডে মাঠে নামতে পারবেন ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটার।
এক বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, ‘এই সপ্তাহে অনুশীলনের সময় গ্রিন সাইড স্ট্রেইনে চোট পেয়েছে। সে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছে। আপাতত গ্রিন পুনর্বাসনে সময় কাটাবেন। সেই সঙ্গে অ্যাশেজের প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার জন্য শেফিল্ড শিল্ডের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফেরার চেষ্টা করবেন।’