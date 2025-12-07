ভারতকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচ এখন নামিবিয়ায়

খেলোয়াড় হিসেবে দারুণ অধ্যায় পার করে কোচিংয়েও বেশ নাম করেছেন গ্যারি কারস্টেন। ডাগআউটে অনেক সফলতার গল্পের কারিগর তিনি। আছে ভারতের কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা। এবার ৫৮ বছর বয়সী এই কোচ কাজ করবেন নামিবিয়ার জাতীয় দলের হয়ে।
আগামী ফেব্রুয়ারিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে কারস্টেনকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে নামিবিয়া ক্রিকেট বোর্ড। সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপের আগে দলটির প্রধান কোচ ক্রেইগ উইলিয়ামসের সঙ্গে কাজ করবেন দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন।
এই দায়িত্ব পেয়ে কারস্টেন বলেন, ‘নামিবিয়া দলের সঙ্গে কাজ করতে পারা আমার জন্য দারুণ সম্মানের হবে। হাই পারফরম্যান্স ক্রিকেটীয় আবহ গড়ে তুলতে দলটির নিবেদন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় আমি সত্যিই মুগ্ধ। নামিবিয়া সিনিয়র পুরুষ দল ভালো করছে। পরবর্তী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে তাদের সাহায্য করতে আমি মুখিয়ে আছি।’
২০০৭ সালে ভারতের প্রধান কোচের পদে বসেন কারস্টেন। তাঁর কোচিংয়ে ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বাধীন ভারত। ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টেও কারস্টেনের অভিজ্ঞতা দারুণ। তাঁর অধীনে ২০২২ সালে নিজেদের প্রথম মৌসুমেই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) শিরোপা জেতে গুজরাট টাইটান্স। এছাড়া আরও বেশকিছু ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে কাজ করেছেন কারস্টেন।
সবশেষ পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের সাদা বলের কোচের দায়িত্বে ছিলেন কারস্টেন। কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় গত বছরের অক্টোবরে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। এক বছরের একটু বেশি সময় পর কোচিংয়ে ফিরলেন কারস্টেন।
টানা চতুর্থবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে নামিবিয়া। দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কঠিন গ্রুপে পড়েছে তারা। ‘এ’ গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ডস।