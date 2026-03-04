হোম > খেলা > ক্রিকেট

বাংলাদেশের বিপক্ষে নতুন অধ্যায় শুরু করবেন সাবেক পাকিস্তান অধিনায়ক

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে ওঠতে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান। এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্সর পর দলে বড় পরিবর্তন আনতে মরিয়া পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এর অংশ হিসেবে প্রথমে টেস্ট দল দিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে পিসিবি।

সরফরাজ আহমেদকে টেস্ট দলের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব দিতে যাচ্ছে পিসিবি। সূত্রের বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও সুপার। কোচ হিসেবে খুব শিগগিরই ২০১৭ চ্যাম্পিনস ট্রফি জয়ী অধিনায়কের নাম ঘোষণা করবে পাকিস্তান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা– প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে জিও সুপার।

২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে পাকিস্তান টেস্ট দলের প্রধান কোচের পদটি শূন্য ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সাম্প্রতিক সিরিজে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আজহার মাহমুদ। এবার স্থায়ী সমাধান হিসেবে দায়িত্ব পাচ্ছেন সাবেক উইকেটরক্ষক ব্যাটার সরফরাজ।

আগামী মে মাসে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। জিও সুপারকে সূত্র আরও জানিয়েছে, অনূর্ধ্ব-১৯ দলের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সরফরাজ সেই সিরিজ দিয়ে পাকিস্তান টেস্ট দলের দায়িত্ব নেবেন। সিরিজটি আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৭ চক্রের অংশ। প্রথম টেস্ট শুরু হবে ৮ মে। ১৬ মে দ্বিতীয় টেস্টে মাঠে নামবে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান।

বর্তমানে পাকিস্তান শাহিনস দলের সঙ্গে কাজ করছেন সরফরাজ। পাকিস্তানের হয়ে ৫৪টি টেস্ট খেলেছেন সরফরাজ। ব্যাট হাতে ৪ সেঞ্চুরি এবং ২১ ফিফটিতে করেছেন ৩,০৩১ রান। ১১৭ ওয়ানডেতে তাঁর সংগ্রহ ২,৩১৫ রান; দুটি সেঞ্চুরির পাশাপাশি ফিফটির দেখা পেয়েছেন ১১ বার। এ ছাড়া ৬১ টি-টোয়েন্টিতে ৩ ফিফটিতে ৮১৮ রান করেছেন সরফরাজ। ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে তাঁর নেতৃত্বে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পাকিস্তান।

