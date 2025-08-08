দেশের ক্রিকেটে খেলার চেয়ে ধুলাই উড়েছে বেশি

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর
অন্তর্বর্তী সরকারের গত এক বছরে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে সবচেয়ে আলোচিত ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এ সময়ে বোর্ডের সভাপতির তালিকায় নাম দেখা যাবে তিনজনকে! সভাপতি পরিবর্তন, গঠনতন্ত্র সংশোধনের ব্যর্থ উদ্যোগ, আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত, ক্রিকেট প্রশাসনে তামিম ইকবালের আসা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা, চন্ডিকা হাথুরুসিংহেকে বরখাস্ত, কোচিং স্টাফে রদবদল, ঘরোয়া ক্রিকেটের বিতর্কসহ ঘটনার তো শেষ নেই।
আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর তখনকার সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন পদত্যাগ করার পর ২১ আগস্ট দায়িত্ব পান সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ। দায়িত্ব নিয়েই তিনি দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ‘আপসহীন’ অবস্থানের ঘোষণা দেন। কিন্তু তাঁর ৯ মাসে জন্ম নেয় নানা বিতর্ক। স্থায়ী আমানত স্থানান্তর, বিপিএলে ফ্র্যাঞ্চাইজি নির্বাচন নিয়ে অস্বচ্ছতা, বোর্ড পরিচালকদের সঙ্গে দূরত্ব—সব মিলিয়ে ফারুক তীব্র চাপের মধ্যে পড়ে যান। চলতি বছরের মে মাসে ৮ বোর্ড পরিচালক আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করে ক্রীড়া পরিষদে চিঠি দেন। এর পরেই বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব থেকে বিদায় নিতে হয় ফারুককে। মে মাসের শেষ দিকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কাউন্সিলর হয়ে বিসিবিতে আসা আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে বোর্ড পরিচালক করে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।
ফারুক আহমেদের শুরুর দিকেই বোর্ডে নীতিনির্ধারণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। পাঁচ মাসেও স্ট্যান্ডিং কমিটি চূড়ান্ত করতে না পারায় সৃষ্টি হয় অচলাবস্থা। পরে ১৭তম বোর্ড সভায় ২৩টি কমিটির মধ্যে ২১টির দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। মার্কেটিং ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল নিজের অধীনে রাখেন ফারুক। একেকজন পরিচালক একাধিক দায়িত্বে থাকায় বোর্ড পরিচালনায় সমন্বয়হীনতা ছিল চোখে পড়ার মতো।
বিসিবির গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য গঠিত কমিটি ঢাকার ক্লাবগুলোর তীব্র আপত্তির মুখে পড়ে। সিসিডিএম বিলুপ্তি, কাউন্সিলর সংখ্যা ও পরিচালকের সংখ্যা কমানোর প্রস্তাব নিয়ে তৈরি হয় দ্বন্দ্ব। বিতর্কের মুখে সংশোধন কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।
মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অক্টোবরে হাথুরুসিংহেকে বিদায় দেওয়া হয়। সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ পান মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন। একই সময়ে প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন অভিজ্ঞ ক্যারিবীয় কোচ ফিল সিমন্স।
গত এক বছরে জাতীয় দলের মাঠের পারফরম্যান্স ছিল ভালো-মন্দের মিশেল। ওয়ানডের র্যাঙ্কিংয়ে দশে নেমে যাওয়া। তবে আট মাসে পরিক্রমায় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের সঙ্গে সিরিজ জয় এনে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস। গত ডিসেম্বরে শুরুর সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রথমবারের মতো ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জয় ছিল বিশেষ কিছু।
বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি নির্বাচন এবং ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা স্থানান্তর—এই দুই বিষয়ে বিসিবির সাবেক সভাপতি ফারুক একাধিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। বিপিএলের দল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি ও বিতর্কিত সিদ্ধান্তের অভিযোগে ফারুককে ঘিরে ব্যাপক সমালোচনা তৈরি হয়। তৎকালীন বোর্ড সভাপতি হিসেবে তিনিই সরাসরি দায়িত্বে ছিলেন এই প্রক্রিয়ার সময়। তাঁর শাসনামলে আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিশেষ করে ‘দুর্বার রাজশাহী’ নামের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক দিতে ব্যর্থ হয়। ফিক্সড ডিপোজিটের শত কোটি টাকা অধিক মুনাফার আশায় অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তও নতুন করে বিতর্কের জন্ম দেয়। এ নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তদন্ত শুরু করে। তবে তিন মাসের অনুসন্ধানে দুদক ওই ঘটনায় কোনো দুর্নীতির প্রমাণ পায়নি দুদক।
৩০ মে নতুন সভাপতির দায়িত্ব নেওয়া আমিনুল ইসলাম ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণের ঘোষণা দিয়েছেন। ‘ট্রিপল সেঞ্চুরি’ নামের কর্মসূচি হাতে নিয়ে তাঁর উদ্যোগ বাস্তবায়নের পথে এগোতে থাকেন। ক্রিকেটের বিকেন্দ্রীকরণে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনায় ‘মিনি বিসিবি’ স্থাপন; বিপিএলে বিদেশি ব্যবস্থাপনা মডেল চালুর মতো কিছু কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।