লঙ্কানদের জয়ে বাংলাদেশ এখন খুশিতে নাচছে, বলছেন রমিজ

‘এ’ গ্রুপ থেকে ভারত-পাকিস্তানের সুপার ফোরে ওঠা আগেভাগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গতকাল শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের আগ পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি, ‘বি’ গ্রুপ থেকে কারা উঠবে পরের রাউন্ডে। শেষ পর্যন্ত আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আফগানদের ৬ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে লঙ্কানরা।
শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগেই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকেরা মন্তব্য করেছিলেন, ‘জেগে ওঠো লঙ্কান সিংহ।’ কারণ, শ্রীলঙ্কা জিতলে বাংলাদেশ সরাসরি উঠে যাবে সুপার ফোরে। কিন্তু আফগানিস্তান জিতলে নেট রানরেটের মারপ্যাঁচে বাংলাদেশের বাদ পড়ার সম্ভাবনা ছিল বেশি। অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের ফল এল বাংলাদেশের পক্ষেই।
আফগানদের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার ৬ উইকেটে জয়ের পর নিজের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে ম্যাচ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন রমিজ রাজা। রমিজের মতে এবার শিরোপা জয়ের দৌড়ে দারুণভাবেই রয়েছে শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তানি ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ বলেন, ‘শিরোপার অন্যতম দাবিদার শ্রীলঙ্কা। আমি নিশ্চিত যে লঙ্কানদের জয়ে বাংলাদেশে খুশির ঢেউ বয়ে গেছে। কারণ, আফগানিস্তান যেন না জেতে, বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকেরা সেটা চাচ্ছিলেন।’
শেষ ওভারে লঙ্কান বাঁহাতি স্পিনার দুনিথ ভেল্লালাগেকে আফগান অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী ৫ ছক্কা মেরেছেন। নবির তাণ্ডবে (২২ বলে ৬০ রান) আফগানিস্তানের স্কোরটা হয়েছে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৯ রান। নবির পাশাপাশি রশিদ খান, মুজিব উর রহমান, নুর আহমাদ—সব মিলিয়ে গত রাতে খেলেছেন চার আফগান স্পিনার। কিন্তু নবি, রশিদ লঙ্কানদের রানের চাকা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেও মুজিব, নুর পারেননি। একটি করে উইকেট মুজিব ও নুর পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু মুজিব ও নুরের ইকোনমি ছিল ১১.৪৫ ও ১২.৩৩।
সুপার ফোরে উঠতে গতকাল কোনোরকমে ১০১ রান করতে পারলেই হতো শ্রীলঙ্কার। সেই গন্ডি পেরোনোর পর শেষ ৪ ওভারে হাতে ৬ উইকেট নিয়ে লঙ্কানদের দরকার হয় ৪২ রান। চারিত আসালাঙ্কার নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কা ম্যাচ জিতেছে ৮ বল হাতে রেখে। আফগানিস্তান গত রাতে লঙ্কানদের কাছে কোথায় হেরেছে, সেই ব্যাখ্যায় রমিজ বলেন, ‘আফগানিস্তানের জন্য খুবই হতাশাজনক একটি ম্যাচ ছিল এটা (লঙ্কানদের বিপক্ষে ম্যাচ)। কারণ, তাদের (আফগানিস্তান) স্পিন বোলিং লাইনআপ ভালো। কিন্তু দুই স্পিনার নুর আহমাদ, মুজিব উর রহমান দুজনেই খরুচে বোলিং করেছে। এই সুযোগটাই লঙ্কানরা কাজে লাগিয়েছে। লঙ্কানদের অসংখ্য অভিনন্দন।’
এবারের এশিয়া কাপে কুশল মেন্ডিস বাংলাদেশ ও হংকংয়ের বিপক্ষে করেছিলেন ৩ ও ১১ রান। হারিয়ে খুঁজতে থাকা মেন্ডিস জ্বলে উঠতে বেছে নিলেন আফগানিস্তানকেই। আবুধাবিতে গত রাতে ওপেনিংয়ে নেমে ৫২ বলে ৮ চারে ৭৪ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। আফগানদের বিপক্ষে লঙ্কান উইকেটরক্ষক ব্যাটারের হাতে উঠেছে ম্যাচসেরার পুরস্কার। কুশল মেন্ডিসের প্রশংসা করে রমিজ বলেন, ‘কুশল মেন্ডিস খুব ভালো কাট শট খেলে। সুইপেও ভালো। বেরিয়ে এসেও খেলতে পারে। স্পিনের বিরুদ্ধে দারুণ খেলে। একারণেই সে ম্যাচসেরা হয়েছে।’
২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল শ্রীলঙ্কা। তিন বছর আগে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে। সেই আমিরাতেই তিন বছর পর এবার এশিয়া কাপ হচ্ছে টি-টোয়েন্টিতে। সুপার ফোরে তারা আগামীকাল খেলতে নামবে বাংলাদেশের বিপক্ষে। ম্যাচটি হবে দুবাইয়ে। ২৩ ও ২৬ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা সুপার ফোরের শেষ দুই ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান ও ভারতের বিপক্ষে।