আফগানদের হারিয়ে সিরিজ শুরু বাংলাদেশের

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ওয়ানডে সিরিজটা খুবই বাজে গেছে বাংলাদেশের। আফগানিস্তানের কাছে ৩-০ ব্যবধানে হেরেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। বড় ভাইয়েরা ধবলধোলাই হলেও আজিজুল হাকিম তামিমদের শুরুটা হলো দারুণ। ৫ ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ দলকে ডিএল মেথডে ৫ রানে হারিয়েছেন তাঁরা।
বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৬৫ রান তোলে আফগানিস্তান। জবাবে আলো কমে আসায় ৪৬ ওভারের পর ম্যাচ চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ৪ উইকেট হারিয়ে তখন ২৩১ রান করেছিল বাংলাদেশ। শেষ ৪ ওভারে ৩৪ রানের সমীকরণ ছিল তাদের সামনে। কিন্তু আলোক স্বল্পতার কারণে আর বল মাঠে না গড়ানোয় শেষ হাসি হাসে স্বাগতিকেরা।
চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় বাংলাদেশ। দলকে বিপদে ফেলে ১৫ রানের মধ্যে জাওয়াদ আবরারের পর বিদায় নেন অধিনায়ক তামিম। বিপদে পড়া দলকে জয়ের পথে রাখেন কালাম সিদ্দিকী। তুলে নেন দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি। রিফাত বেগকে নিয়ে প্রাথমিক ধাক্কা সামাল দেন তিনি। দলীয় ৬০ রানে রিফাত ফিরলে তৃতীয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ২৬ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে।
চতুর্থ উইকেটে ১৩৯ রানের জুটি গড়ে জয়ের আশা জাগান কালাম ও রিজান হোসেন। সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে ১০১ রানে ফেরেন কালাম। তাঁর ১১৯ বলের ইনিংসটি সাজানো ১১টি চারে। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে অবিচ্ছিন্ন ছিলেন রিজান। ৭৫ রানে অপরাজিত থাকেন এই ব্যাটার। আব্দুল্লাহ করেন ১২ রান। আফগানিস্তান যুবাদের হয়ে ৪৭ রানে ২ উইকেট নেন ওয়াহিদুল্লাহ জাদরান।
বাংলাদেশের মতো আফগানিস্তানের ইনিংসেও ছিল একটি সেঞ্চুরি। সফরকারীদের হয়ে ১৪০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন উজাইরউল্লাহ নিয়াজাই। এ ছাড়া খালিদ আহমদজাই ৩৪ ও ফয়সাল শিনোজাদা করেন ৩৩ রান। বল হাতে দিনটা রাঙিয়েছেন ইকবাল হোসেন ইমন। ৫৭ রান খরচায় ৫ ব্যাটারকে ফেরান এই পেসার। রিজানের শিকার ২ উইকেট।