বিসিবি সভাপতির চিঠির কার্যকরিতা স্থগিত

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন ঘিরে নতুন আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছে। ক্যাটাগরি-১ থেকে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কাউন্সিলর মনোনয়ন নিয়ে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের পাঠানো চিঠির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে ৪ প্রার্থী হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন।
আজ (সোমবার) বিকেল সাড়ে ৩ টায় রিটের শুনানি শেষে আদালত ওই চিঠির কার্যকারিতা ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করেন। একইসঙ্গে আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে রিটের জবাব দিতে বলা হয়েছে বিসিবিকে।
উল্লেখ্য, ১৮ সেপ্টেম্বর বিসিবি সভাপতি স্বাক্ষরিত চিঠিটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছিল। ওই চিঠি অনুসারে কাউন্সিলর মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় অ্যাডহক কমিটির বাধ্যবাধকতার বিষয়টি প্রশ্নের মুখে পড়ে।
রিটকারী আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমরা বিসিবির গঠনতন্ত্র আদালতের সামনে হাজির করেছি। বিশেষ করে ৯ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে দেখিয়েছি, অ্যাডহক কমিটি থেকে কাউন্সিলর মনোনয়নের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।’
তিনি আরও বলেন, ‘যেহেতু আদালত আজ চিঠির কার্যকারিতা স্থগিত করেছে, তাই খসড়া ভোটার তালিকায় পূর্বের কাউন্সিলরদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। ফলে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।’
রিটকারী আইনজীবীর মতে, নির্বাচনের তফসিল আগের মতোই বহাল থাকবে। আজ সন্ধ্যা ৭টায় প্রকাশ হওয়ার কথা খসড়া ভোটার তালিকাও নির্ধারিত সময়েই প্রকাশ করা সম্ভব হবে।