খালেদা জিয়ার প্রয়াণে কাঁদলেন বিসিবি সভাপতি

আজ ভোর ছয়টায় না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন এবং দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশে ক্রীড়াঙ্গনে। শোকবার্তা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার খালেদা জিয়ার প্রয়াণে কাঁদতে দেখা গেল সংস্থাটির সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে।
আজ বাংলাদেশে প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দুটি ম্যাচ মাঠে গড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক ও সম্মান জানাতে দুটি ম্যাচই স্থগিত রেখেছে কর্তৃপক্ষ। ম্যাচ না হলেও বিকেলে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হন বুলবুল। সেখানেই খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান।
বুলুবুল বলেন, ‘আমরা যখন ক্রিকেটে ভালো করতাম তখন তার অফিসে আমাদের দাওয়াত দিয়েছে। আমরা সেখানে গিয়েছি এবং আমার জীবনের সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি ছিল রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। সেই পুরস্কার তিনি আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা আজ শোকাহত আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসি করুক।’
খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বুলুবুল বলেন, ‘আমার স্মৃতি আছে কিছু। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে। আইসিসি ট্রফিতে ১৯৯৭ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আমাদেরকে সংবর্ধনা দিয়েছিল মিন্টো রোডে। আমি সহ-অধিনায়ক ছিলাম তখন, ডায়াসে উঠেছিলাম। বক্তৃতার এক পর্যায়ে আমি একটা ভুল বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেখানে বলেছিলাম যে, তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলাম। এটাই শেষ আইসিসি ট্রফি ছিল।’
সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে বিসিবির কার্যক্রম প্রসঙ্গে বুলবুল বলেন, ‘বিসিবির পক্ষ থেকে আমরা আজকে আমাদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি এবং আমরা কালকে শোক দিবস উপলক্ষ্যে পতাকা অর্ধনমিত রাখব। এখানে কোনো রাজনৈতিক পরিচয় বা কিছু না। আমরা সকলে বাংলাদেশের নাগরিক এবং আমরা সকলে শোকাবিভূত।’