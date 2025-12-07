গোলাপি বলের টেস্টেও ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া

পার্থ থেকে ব্রিসবেন—ফলাফলটা একই। সিরিজের দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। টেস্টে যে বাজবল খেলার প্রচলন ইংল্যান্ড চালু করেছে, তাদের ওপরই সেই বাজবল প্রয়োগ করেছে অজিরা।
অ্যাশেজে দুই ম্যাচেরই ফল একই হলেও পার্থক্যটা শুধু সময়ে। পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্টে মাত্র দুই দিনেই ফল এসেছিল। সব মিলিয়ে মাত্র ৮৪৭ বল হয়েছিল সেই টেস্টে। পার্থ থেকে ৪২২৬ কিলোমিটার দূরত্বে ব্রিসবেনে এবার লড়াইটা হয়েছে গোলাপি বলে। দিবারাত্রির টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৩৩৪ রান করেও ইংল্যান্ড থেকে গেছে পরাজিত দলে। ৮ উইকেটে জিতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া।
৬৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ওয়ানডে মেজাজে ব্যাটিং করতে থাকেন অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড ও জেক ওয়েদার্যাল্ড। দলীয় ৩৭ রানে প্রথম উইকেট হারায় অজিরা। ষষ্ঠ ওভারের পঞ্চম বলে হেডকে (২২) বোল্ড করেন গাস অ্যাটকিনসন। ঠিক তার পরের ওভারে মারনাস লাবুশেনেরও (৩) উইকেট নিয়েছেন অ্যাটকিনসন। তবে ম্যাচে তখন চতুর্থ দিনের তৃতীয় সেশনের খেলা রয়েছে। পঞ্চম দিনের খেলা তো বাকি রয়েছেই। ৪১ রানে ২ উইকেট হারানো অস্ট্রেলিয়া এরপর আর বেশি সময় নিল না। ৬০ বলে খেলা শেষ করে দিল অজিরা। দশম ওভারের শেষ বলে অ্যাটকিনসনকে ছক্কা মেরে অস্ট্রেলিয়াকে ৮ উইকেটের আয়েশি জয় এনে দেন স্মিথ। তৃতীয় উইকেটে ১৫ বলে ২৮ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন স্মিথ ও ওয়েদার্যাল্ড। ৯ বলে দুটি করে চার ও ছক্কায় ২৩ রান করেন স্মিথ।