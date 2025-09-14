‘লিটন-তামিমরা কেন পারেনি, তারাই ভালো জানে’

টেস্ট, ওয়ানডে নাকি টি-টোয়েন্টি—আবুধাবিতে গত রাতে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের শুরুর দিকের স্কোরকার্ডটা দেখলে এমন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়াটাই স্বাভাবিক। তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, লিটন দাস-প্রথম দিকের ব্যাটাররা ব্যর্থ হয়েছেন। জাকের আলী অনিকের মতে দলের স্কোর ভালো হওয়ার জন্য টপ-অর্ডারদের পারফর্ম করা জরুরি।
টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশ প্রথম ১৩ বলে কোনো রানই করতে পারেনি। এরই মধ্যে তানজিদ তামিম, ইমন দুই ওপেনার মেরেছেন ডাক। চার ওভার শেষে দলের স্কোর ২ উইকেটে ৭ রান। অধিনায়ক লিটন ২৬ বলে ৪ চারে ২৮ রান করেছেন বলেই বাংলাদেশের স্কোর কিছুটা ভদ্রস্থ দেখায়। তবে লিটন যখন দলের পঞ্চম ব্যাটার হিসেবে আউট হয়েছেন, তখন দলের স্কোর ৫ উইকেটে ৫৩ রান। ইনিংসের অর্ধেক শেষ হওয়ার পরও (৯.৫ ওভার) রানরেট ৬ ওঠেনি।
জাকেরের মতে প্রথম সারির ব্যাটাররা ভালো না করলে দলের স্কোরবোর্ডে আশানুরূপ রান ওঠা অসম্ভব। ২৭ বছর বয়সী বাংলাদেশি মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেন, ‘তারাই বলতে পারবে যারা মোকাবিলা করেছে। আমার কাছে মনে হয় আরও যথেষ্ট পরিকল্পনা, টাইমিংয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার ছিল।ওপেনিং, নাম্বার থ্রি দলের জন্য অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকে এসব ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। পাওয়ারপ্লের অর্থ এটা না যে প্রত্যেক বলে চার-ছক্কা মারতে হবে।’
লিটন আউট হওয়ার পর জাকের-শামীম পাটোয়ারী ইনিংসের শেষ পর্যন্ত ব্যাটিং করেছেন। ষষ্ঠ উইকেটে তাঁরা (জাকের-শামীম) ৬১ বলে ৮৬ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েছেন। জাকের-শামীম দুজনেই খেলেছেন ৩৪ বল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন জাকের। শামীমের ব্যাট থেকে আসে ৪১ রান। স্কোরবোর্ডে ৫ উইকেটে ১৩৯ রান তুললেও বাংলাদেশের জন্য সেটা যথেষ্ট ছিল না। ৬ উইকেটে ম্যাচ হারের পর জাকের বলেন, ‘আমি, শামীম ভালো খেলেছি দেখে দল হিসেবে খুব ভালো খেলেছি এমনটা কিন্তু না। সবাই বাজে খেলার কারণে হেরেছি। দল হিসেবেই ভালো করতে হবে।’
১৪০ রানের লক্ষ্যে নেমে ১.৫ ওভারে ১ উইকেটে ১৩ রানে পরিণত হয় শ্রীলঙ্কা। ২৮ রানে লঙ্কানরা হারাতে পারত দ্বিতীয় উইকেট। কিন্তু মিড অন থেকে দৌড়ে এসে দুইবারের চেষ্টাও বল তালুবন্দী করতে পারেননি শেখ মেহেদী হাসান। ব্যক্তিগত ১ রানে জীবন পাওয়া কামিল মিশারা এরপর বেধড়ক পিটিয়েছেন বাংলাদেশের বোলারদের। দ্বিতীয় উইকেটে মিশারা-পাতুম নিশাংকা ৫২ বলে ৯৫ রানের জুটি গড়লে লঙ্কানরা ম্যাচ জয়ের পথে অনেকটাই এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৩২ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে ম্যাচ জেতে তারা। বাংলাদেশের হারের ব্যাখ্যায় জাকের বলেন, ‘প্রস্তুতিতে কোনো কমতি ছিল না আমাদের। মাঠে পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পারিনি।’
আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় পরশু রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ। আফগানদের জন্য অবশ্য এটা গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ। শ্রীলঙ্কা আগামীকাল খেলতে নামবে হংকংয়ের বিপক্ষে। এই ম্যাচটি হবে দুবাইয়ে। নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ লঙ্কানরা আবুধাবিতে খেলবে ১৮ সেপ্টেম্বর। আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ প্রত্যেকের পয়েন্ট ২। কিন্তু নেগেটিভ নেট রানরেটের কারণে (-০.৬৫০) লিটনের দল ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় তিনে। প্রথম দুইয়ে থাকা আফগান ও লঙ্কার নেট রানরেট +৪.৭০ ও +২.৫৯৫।