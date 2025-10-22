সুপার ওভারে রিশাদ না নামায় হতভম্ব ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কী বলছেন সৌম্য

মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে সাইফ হাসান-নাজমুল হোসেন শান্তদের যখন লেজেগোবরে অবস্থা, বাংলাদেশের ইনিংস ২০০ পেরোনো নিয়েই শঙ্কা, তখনই রিশাদ হোসেনের ক্যামিও। প্রথম ওয়ানডের মতো দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও ঘটেছে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। যাঁর ব্যাটে চড়ে উদ্ধার হলো বাংলাদেশ, তাঁকেই কিনা নামানো হলো না সুপার ওভারে।
ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—সব বিভাগেই রিশাদ এখন এক ‘প্যাকেজ’। লেগ স্পিনের ঘূর্ণির জাদু তো রয়েছেই; এবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে নজর কেড়েছে তাঁর ঝোড়ো ব্যাটিং। মিরপুরে গতকাল সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১৪ বলে তিনটি করে চার ও ছক্কায় ৩৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। অথচ ম্যাচটা যখন সুপার ওভারে গড়াল, তখন ব্যাটিংয়ে নেমেছেন সৌম্য, সাইফ হাসান ও শান্ত। সুপার ওভারে ১১ রানের লক্ষ্যও পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ।
দ্বিতীয় ওয়ানডে সুপার ওভারে ১ রানে জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-১ সমতা করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচ শেষে ক্যারিবীয়দের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসে আকিল হোসেন সুপার ওভারে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। উইন্ডিজ এই বাঁহাতি স্পিনার বলেন, ‘হ্যাঁ। আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। যে ম্যাচে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, ১৪ বলে ৩৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিল, সে নামলই না সুপার ওভারে। ছোট দিকের সীমানার দিকে যে দুটি ছক্কা মেরেছিল, সেখানেই সে ফের মারতে পারত।’
রিশাদ কেন সুপার ওভারে ব্যাটিংয়ে নামেননি, এটা নিয়ে গতকাল তুমুল সমালোচনা হয়েছে। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে সৌম্য সরকারের কাছে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁর কাছেও ছিল না এর কোনো উত্তর। ৩২ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘এটা সবাই চিন্তা করিনি। কোচ ও অধিনায়ক চিন্তা করেছে। এখানে আমরা কিন্তু জানতাম না আকিল বোলিং করবে। আমরা যদি দুজন বাঁহাতি নেমে যেতাম, তখন যদি কোনো অফ স্পিনার থাকত, তাহলে আমাদের বিপদ হতে পারত। এ জন্য ডানহাতি-বাঁহাতি সমন্বয় ছিল। তাদের ক্ষেত্রেও দেখবেন একই অবস্থা।’
সুপার ওভারে রিশাদ না নামাটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে স্বস্তির ব্যাপার ছিল মনে করেন আকিল। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে ক্যারিবীয় এই বাঁহাতি স্পিনার বলেন, ‘সে না নামায় তা আমাদের পক্ষে কাজ করেছে। সে এমন এক ক্রিকেটার, যার অনেক শক্তি ও লম্বা। সব মিলিয়ে সে সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাটারদের একজন ছিল। তারা তাকে না পাঠানোর কারণে কৃতজ্ঞ।’ বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। মিরপুরে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে।