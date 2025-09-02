অসমাপ্ত কাজ শেষ করতেই নির্বাচন করবেন বুলবুল

আমিনুল ইসলাম বুলবুল কি তবে ফরম্যাট বা সংস্করণ পরিবর্তন করছেন? গত মে মাসের শেষের দিকে আকস্মিকভাবে বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘যেহেতু সময় কম, জানি টেস্ট ম্যাচ পাঁচ দিনের হয়, ওয়ানডে হয় ৭ ঘণ্টার। একটা কুইক টি-টোয়েন্টি ইনিংস খেলতে এসেছি এখানে। একটা ভালো টি-টোয়েন্টি ইনিংস খেলব, যেটা আপনারা সবাই মনে রাখবেন।’
অল্প সময়ের মধ্যে বুলবুল দারুণ ইনিংস খেলছেন। ক্রিকেটকে ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা বিশেষ চোখে পড়ার মতো। শুরুতে বিসিবির আসন্ন নির্বাচন অংশগ্রহণ নিয়ে দ্বিধায় থাকলেও বুলবুল এখন পরিষ্কার, ফরম্যাট পরিবর্তনের সময় এসেছে। ‘টি-টোয়েন্টি’র পর এখন তাঁর চোখে একটা দৃষ্টিনন্দন ‘টেস্ট ইনিংস’ । অক্টোবরে হতে যাওয়া বিসিবির নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে বুলবুল আজ সিলেটে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘আমাদের ফাহিম ভাই (নাজমুল আবেদীন) এরই মধ্যে ঘোষণা করেছেন, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে। ঠিকভাবেই নির্বাচন করব। এখানে সভাপতি নির্বাচন হয় না, পরিচালক নির্বাচন হয়। সেটা প্রথম লক্ষ্য এবং সেখানে থাকার চেষ্টা করব। পরে যদি সুযোগ হয়, চেষ্টা করব যেভাবেই হোক দেশের ক্রিকেটকে সেবা করতে।’
কদিন আগে তামিম ইকবালও ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। বুলবুল আর তামিম—দুজনই যদি বিসিবির পরিচালক হন, সভাপতি পদের লড়াইটা দুজনের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তামিমের নির্বাচন করার বিষয়ে বুলবুল বলেছেন, ‘না, আমার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। সবার প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে। তাদের প্রতি সহযোগিতা থাকবে, দিন শেষে এখানে আমরা সবাই এসেছি ক্রিকেটের কাজে এবং ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।’
বুলবুল নতুন মেয়াদে কেন নির্বাচন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, সে বিষয়ে বুলবুলের ব্যাখ্যা, ‘আমার (নির্বাচন করতে চাওয়ার) একটাই কারণ। যে কাজগুলো শুরু করেছিলাম, ভালোভাবে এগিয়ে চলছে। কাজগুলো অর্ধেক ফেলে না রেখে যেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এখানে কন্টিনিউ করতে চাওয়ার সেটাই মূল কারণ।’ বুলবুল বিসিবিতে পরিচালক হয়েছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) মনোনীত কাউন্সিলের হিসেবে। সামনেও কি তিনি এনএসসির মনোনীত পরিচালক হিসেবেই আসবেন? বুলবুল বলেছেন, ‘আমার সঙ্গে এখনো এনএসসির কোনো আলোচনা হয়নি। আমি শুধু ওটা (নির্বাচনের আগ্রহ) প্রকাশ করেছি যে সম্ভব হলে নির্বাচন করব। এখন জানি না কোথা থেকে করব বা কী করব।’