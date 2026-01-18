পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের ভারতীয় ভিসা সমস্যার সমাধানে আইসিসির পদক্ষেপ

৭ ফেব্রুয়ারি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে চলছে নানা রকম জটিলতা। ভারতের মাঠে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে এখনো অনড় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। পাশাপাশি পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের ভারতীয় ভিসা না পাওয়ার ব্যাপারেও চলছে নানারকম কথাবার্তা।
বিশ্বকাপের সময় যখন এগিয়ে আসছে, তখন সময়মতো ভারতীয় ভিসা না পাওয়াটা অবশ্যই ক্রিকেটারদের জন্য দুশ্চিন্তার ব্যাপার। এবার তাঁদের এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ৪২ ক্রিকেটার ও কর্মকর্তাদের ভারতীয় ভিসা প্রক্রিয়ার কাজ সহজ করতে আইসিসি কাজ শুরু করেছে বলে ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ, রেহান আহমেদ ও সাকিব মাহমুদ ভারত ভ্রমণের ভিসা পেয়েছেন।
নেদারল্যান্ডসেরও পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার ও স্টাফ সদস্যরা ভারতীয় ভিসা পেয়েছেন বলে পিটিআইয়ের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। শাহ সেলিম জাফর নামে কানাডার এক স্টাফ সদস্য পেয়েছেন ভারত ভ্রমণের ভিসা। তবে সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি ও কানাডার ক্রিকেটার-কর্মকর্তাদের অনেকে ভারতীয় ভিসা প্রক্রিয়ার কাজ চলছে। তাঁদের আগামী সপ্তাহের শুরুতেই ভিসা প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করতে হবে। ৩১ জানুয়ারি হচ্ছে ভিসা চূড়ান্ত করার ডেডলাইন।
পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের ভারতীয় ভিসা না পাওয়ার বিষয়টি লাইমলাইটে আসে গত ১২ জানুয়ারি। যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত পেসার আলী খানের ভিসা ভারত প্রত্যাখ্যান করেছে বলে তখন দাবি করেছিলেন তিনি। তাঁর দাবি, তিনিসহ পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের চার ক্রিকেটারের ভিসা ভারত প্রত্যাখ্যান করেছে। অপর তিন ক্রিকেটার হলেন যুক্তরাষ্ট্রের উইকেটরক্ষক ব্যাটার শায়ান জাহাঙ্গীর, পেসার এহসান আদিল ও লেগস্পিনার মোহাম্মদ মহসিন। এরপর যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট দাবি করেছিল, আইসিসি তাঁদের ভারতীয় ভিসা প্রক্রিয়ার ব্যাপারটি দেখছে।
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ভারতীয় ভিসা প্রক্রিয়ার কাজ চলছে। যদিও তাঁরা ভারতে খেলতে না যাওয়ার ব্যাপারে অনড়। টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটনদের প্রতিপক্ষ ইতালি ও ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশের খেলার কথা নেপালের বিপক্ষে।
নিরাপত্তার শঙ্কায় ৪ জানুয়ারি বিশ্বকাপে ভারতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে বিশ্বকাপ। ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজক হিসেবে আছে শ্রীলঙ্কাও। আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রুপ পরিবর্তনের কথাও শোনা গেছে। যদিও ক্রিকবাজের গত রাতের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ভারতে গিয়ে খেলতে রাজি নয় আয়ারল্যান্ড। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে আয়ারল্যান্ডের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, ওমান ও জিম্বাবুয়ে। এই গ্রুপের সবগুলো ম্যাচ হবে লঙ্কায়।