পিসিবির চুক্তি প্রত্যাখ্যান করলেন রিজওয়ান!

সময়টা বেশ খারাপ যাচ্ছে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের। ছবি: এক্স

সময় খারাপ হলে নাকি সব দিক দিয়েই খারাপ হয়। সেটাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। সবশেষ টেস্ট সিরিজে ব্যাট হাতে প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। এরই মাঝে তাঁর কাছ থেকে ওয়ানডে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সবশেষ কেন্দ্রীয় চুক্তি নিয়েও হতাশ হলেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

কেন্দ্রীয় চুক্তির জন্য ৩০ জন ক্রিকেটারের একটি তালিকা তৈরি করেছে পিসিবি। সে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন রিজওয়ান। এমনটাই জানিয়েছে পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক অধিনায়ককে কেন্দ্রীয় চুক্তির ‘বি’ ক্যাটাগরিতে রেখেছে পাকিস্তান ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। মূলত এজন্যই নাকি পিসিবির চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন রিজওয়ান।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে পিসিবির চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন রিজওয়ান। এর আগে সবশেষ কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে ছিলেন তিনি। পিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলেও রিজওয়ানের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।

২০২৪ সালে পাকিস্তানের সাদা বলের দুই সংস্করণের অধিনায়কত্ব পান রিজওয়ান। তার নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জেতে পাকিস্তান। তবে টানা দুটি সিরিজ হারায় রিজওয়ানকে সরিয়ে সালমান আলী আগাকে টি-টোয়েন্টির নেতৃত্বে বসায় পিসিবি।

টি–টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব হারিয়ে ওয়ানডেতেও বাজে সময়ের মুখোমুখি হন রিজওয়ান। ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নকআউট পর্বে যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তান। এরপর নিউজিল্যান্ডের কাছে ধবলধোলাই ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হেরে যায় দলটি। তাই সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ চলাকালীন ওয়ানডের নেতৃত্বও হারান রিজওয়ান। এই সংস্করণে পাকিস্তানের নতুন অধিনায়ক হিসেবে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে বেছে নিয়েছে পিসিবি।

