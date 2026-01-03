হোম > রাজনীতি

তারেক রহমানের একান্ত সচিব হলেন আব্দুস সাত্তার, প্রেস সচিব সালেহ শিবলী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তারেক রহমানের একান্ত সচিব হলেন সাবেক আমলা আব্দুস সাত্তার ও প্রেস সচিব সাংবাদিক সালেহ শিবলী। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ দুটি পদে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সরকারের সাবেক সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তারকে একান্ত সচিব এবং সাংবাদিক এ এ এম সালেহকে (সালেহ শিবলী) প্রেস সচিব হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

আজ শনিবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সাবেক আমলা এ বি এম আব্দুস সাত্তার এখন থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একান্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যদিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ এ এম সালেহকে (সালেহ শিবলী) তাঁর প্রেস সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত এই দুই কর্মকর্তা আজ থেকে তাঁদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন বলে জানানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

‘থানা পুড়িয়েছি, এসআইকে জ্বালিয়ে দিয়েছি’ বলা বৈষম্যবিরোধী নেতাকে শোকজ

নির্বাচনী হলফনামা: মার্কিন নাগরিকত্ব ছাড়লেন শামা ওবায়েদ, কমেছে আয়

ভোটের রাজনীতি: জোটের পর তরুণদের আস্থা হারাচ্ছে এনসিপি

মায়ের জন্য দোয়া করলেন তারেক রহমান

খালেদা জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা জানালেন পরিবারের সদস্যরা

এবার ভোটের মাঠে আত্মবিশ্বাসী বিএনপি

জানাজা-দাফনে সহযোগিতায় তারেকের ধন্যবাদ

খালেদা জিয়ার সমাধি প্রাঙ্গণ: মানুষের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও দোয়া

নজরুল ইসলাম খানকে চেয়ারম্যান করে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন

বিএনপির সঙ্গে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা জামায়াতের, তারেক রহমানকে জানালেন আমির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা