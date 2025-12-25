হোম > রাজনীতি

অবশেষে মায়ের শয্যাপাশে ছেলে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পূর্বাচলে গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে গতকাল মা খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তারেক রহমান। এ সময় চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেল

দেশের মাটিতে দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেখা হলো মা ও ছেলের। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার দেশে ফেরার পর পূর্বাচলে সংবর্ধনা শেষে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে দেখতে যান। প্রায় দেড় ঘণ্টা তিনি মায়ের পাশে ছিলেন। তারেক রহমানের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমানও ছিলেন।

তবে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে গতকাল বিএনপি বা চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলছেন তারেক রহমান।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য লন্ডনে গেলে প্রায় সাড়ে সাত বছর পর ছেলের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। এর আগে চোখ ও পায়ের ফলোআপ চিকিৎসার জন্য ২০১৭ সালের ১৫ জুলাই লন্ডন গিয়েছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসন।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া গত ২৩ নভেম্বর থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁর চিকিৎসা চলছে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে।

১৭ বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে গতকাল দেশে ফেরেন তারেক রহমান। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তিনি যোগ দেন ৩৬ জুলাই এক্সপ্রেসওয়েতে (৩০০ ফুট সড়ক) বিএনপি আয়োজিত সংবর্ধনা সমাবেশে। সংবর্ধনা শেষে বিকেল ৪টা ২৫ মিনিটের দিকে তাঁকে বহনকারী বাস এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিটের দিকে লাল-সবুজ রঙের বাসটি এভারকেয়ার হাসপাতালের গেটে পৌঁছায় এবং ৫টা ৫৪ মিনিটে তারেক রহমান হাসপাতালে প্রবেশ করেন। ঢাকায় পৌঁছানোর পর গুলশানের বাসায় বিশ্রাম শেষে ডা. জুবাইদা রহমানও মেয়ে জাইমা রহমানকে নিয়ে বিকেল ৫টার পর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান। সেখানে তারেক রহমান তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

হাসপাতালে তারেক রহমানের সঙ্গে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনসহ শীর্ষস্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় হাসপাতালের বাইরে জড়ো হওয়া বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মীকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা যায়।

খালেদা জিয়ার পাশে প্রায় দেড় ঘণ্টা থাকার পর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তারেক রহমান গুলশানের বাসার উদ্দেশ্যে ওই বাসে উঠে হাসপাতাল ত্যাগ করেন। একই বাসে তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, ছোট ভাই প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যরাও ওঠেন। পরে তাঁরা গুলশানের ২ নম্বরে বাসার উদ্দেশে রওনা হন। এ সময় সড়কের দুই পাশে সমবেত বিএনপির নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষদের শুভেচ্ছা জানান তিনি। কেউ কেউ বাসের দিকে ফুল ছুড়ে দেন, তারেক রহমান সবার উদ্দেশে হাত নাড়েন।

তারেক রহমানদের বহনকারী বাস রাত সাড়ে ৮টার দিকে গুলশানের বাসভবনে পৌঁছায়।

সম্পর্কিত

আরও কমেছে পেঁয়াজ আলু ও সবজির দাম

ভোটের পথে মিলতে যাচ্ছে জামায়াত ও এনসিপি

গণসংবর্ধনায় ভাষণ: সবাই মিলে গড়ব দেশ

শুক্রবার বাবার কবর জিয়ারত করে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাবেন তারেক রহমান

হাদি হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ঢাকায় ইসলামী আন্দোলনের মহাসমাবেশ ৯ জানুয়ারি

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন বহুদলীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে: হাসনাত আবদুল্লাহ

স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে মায়ের পাশে তারেক রহমানের দেড় ঘণ্টা

আগামীকাল ৩০০ ফুট-এয়ারপোর্ট রোডে বর্জ্য অপসারণ করবে বিএনপি

তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে যেভাবে দেখছে বিশ্ব গণমাধ্যম

গুলশানের বাসভবনে পৌঁছেছেন তারেক রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা