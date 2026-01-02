হোম > রাজনীতি

খালেদা জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা জানালেন পরিবারের সদস্যরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে খালেদা জিয়ার সমাধিস্থলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা আসেন।

এ সময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শামিলা রহমান, খালেদা জিয়ার মেজ বোন সেলিনা ইসলাম ও তাঁর স্বামী আমিনুল ইসলাম। তিনি হুইলচেয়ারে সমাধিস্থলে আসেন। খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম এস্কান্দারের পরিবারের সদস্যরাও আসেন। আসেন খালেদা জিয়ার গৃহকর্মী ফাতেমা বেগমও। শোকগ্রস্ত মনে কবরের সামনে দাঁড়িয়ে খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানান তাঁরা।

নাতনি জাইমা রহমান দাদির কবরের সামনে ফুলের তোড়া রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে সুরা পড়েন। এ সময় কবর প্রাঙ্গণে কোরআন তিলাওয়াত করেন জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সদস্যরা।

এদিকে খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যরা কবর জিয়ারতে আসায় নিরাপত্তাব্যবস্থা কড়াকড়ি করা হয়। নেতা-কর্মীদের কাউকে ওই সময় কবর প্রাঙ্গণে যেতে দেওয়া হয়নি। তাঁরা কবর প্রাঙ্গণ ত্যাগ করলে সাধারণ মানুষকে সেখানে যেতে দেওয়া হয়। এ সময়ে নেতা-কর্মীদের ঢল নামে খালেদা জিয়ার কবর প্রাঙ্গণে। তাঁরা বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে সেখানে আসেন।

গত ৩০ ডিসেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান খালেদা জিয়া। পরদিন তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হয়। খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিএনপি সাত দিনের শোক পালন করছে।

এদিকে আজ শুক্রবার বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নব্বইয়ের ডাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতারা। আজ দুপুরে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে নব্বইয়ের ডাকসুর ভিপি ও সেই সময়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বায়ক আমানউল্লাহ আমানের নেতৃত্বে নেতারা খালেদা জিয়ার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এ সময় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতাদের মধ্যে হাবিবুর রহমান হাবিব, জহির উদ্দিন স্বপন, খায়রুল কবির খোকন, নাজিম উদ্দিন আলম, খন্দকার লুৎফর রহমান, নাজমুল হক প্রধান, মীর সরাফত আলী সপু প্রমুখ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

