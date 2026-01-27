হোম > রাজনীতি

২২ বছর পর ময়মনসিংহে তারেক রহমান, সমাবেশে ব্যাপক লোক সমাগম

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহে বিএনপির সমাবেশে যোগ দিয়েছেন তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

দীর্ঘ ২২ বছর পর ময়মনসিংহে এসেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজন এসেছে। নগরীর ঐতিহাসিক সার্কিট হাউস মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে নেতা-কর্মীরা জনসভায় যোগ দিতে নগরীতে আসেন দলে দলে। ঢাকঢোল পিটিয়ে মিছিল করে অংশগ্রহণ করেন জনসভায়। বেলা আড়াইটার দিকে তারেক রহমানের মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার কথা থাকলেও তিনি মঞ্চে ওঠেন ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে। মঞ্চে উঠে নেতা-কর্মী ও জনসভায় আগতদের অভিবাদন জানান। এ সময় নেতা-কর্মীরা তারেক রহমানের আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন জনসভাস্থল।

ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাকির হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে সমাবেশ পরিচালনা করছেন—বিভাগীয় বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব রোকনুজ্জামান সরকার, উত্তর জেলা বিএনপির যুগ্ম—আহ্বায়ক মোতাহার হোসেন তালুকদার।

তারেক রহমান মঞ্চে ওঠার আগে বক্তব্য দেন বিভাগের চার জেলা থেকে আগত ধানের শীষের মনোনীত ২৪ জন প্রার্থী স্থানীয় এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দ। তাঁরা জানান, সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় ভবিষ্যতে বৃহৎ স্বার্থে ধানের শীষকে নির্বাচনে বিজয়ী করতে হবে। তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী না হতে পারলে দেশের অস্তিত্ব থাকবে না। এই নির্বাচনে মাধ্যমে মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে।

এর আগে, ঐতিহাসিক সার্কিট হাউস মাঠে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নেতৃবৃন্দ মিছিলে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। নেতা-কর্মীদের মিছিল ও স্লোগানে উৎসবের নগরীতে পরিণত হয় ময়মনসিংহ। কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয় সার্কিট হাউস মাঠ।

সম্পর্কিত

জামায়াত ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের জামাই-আদরে রাখবে: কৃষ্ণ নন্দী

শান্তিনগরে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর আবারও ডিম নিক্ষেপ

নির্বাচনে লড়তে পারবেন চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী সারোয়ার

চালের ট্রাকে চাঁদা কারা নেয় আমরা জানি, জনসভায় শফিকুর

ভোট বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র করছে একটি গোষ্ঠী: তারেক রহমান

দলীয় প্রার্থীর ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ মিছিল

মনে হচ্ছে আজকেই প্র্যাকটিস ম্যাচ শুরু হলো: হাসনাত আবদুল্লাহ

ঢাকা-১৮: এনসিপির আরিফুলকে মারধরের অভিযোগে ব্যবস্থা নিচ্ছেন বিএনপির প্রার্থী

শুধু ভোট দিয়ে চলে আসলে হবে না, হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নে অনলাইনে ৩৭ হাজার মতামত পেয়েছে জামায়াত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা