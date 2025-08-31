হোম > রাজনীতি

যমুনায় পৌঁছেছে জামায়াতের প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। ছবি: প্রেস উইং

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পৌঁছেছে জামায়াতের প্রতিনিধিদল।

আজ রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের সময় নির্ধারণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধিদল যমুনায় আসে।

বিএনপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের সময়ে পরিবর্তন

প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন—সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান ও ড. হামিদুর রহমান আযাদ।

আজ এক বার্তায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, বিকেল সাড়ে ৪টায় জামায়াত, সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপি ও সবশেষ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধান উপদেষ্টা। বৈঠকে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে।

সম্পর্কিত

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে যমুনায় এনসিপির চার নেতা

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

নুরের ওপর হামলা পরিকল্পিত: রিজভী

হত্যাকারীদের প্রতিষ্ঠায় একটি মহল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে: শামসুজ্জামান দুদু

নুরকে দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসার দাবি গণঅধিকার পরিষদের

নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন খালেদা জিয়া

‘নুরের শারীরিক অবস্থার উন্নতি, মুখে স্বাভাবিক খাবার খাচ্ছেন’

নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি

ক্ষমতায় গেলে বছরে ৫ কোটি গাছ লাগাবে বিএনপি: মাহদী আমিন

জাপার হঠাৎ সক্রিয়তায় উত্তাপ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা