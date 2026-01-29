তারেক রহমান মনোনীত ৩০০ গডফাদারকে না বলুন, বাংলাদেশ মুক্তি পাবে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৩০০ আসনে ৩০০ গডফাদারকে মনোনীত করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তাঁদের ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এনসিপির এ নেতা বলেছেন, ‘তারেক রহমান মনোনীত ৩০০ গডফাদার, যারা ৩০০ আসনে রয়েছেন। এদের না বলুন। তবেই বাংলাদেশ মুক্তি পাবে।’
আজ বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে এই অভিযোগ করেন তিনি।
নির্বাচনী প্রচারে পরিকল্পিতভাবে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ তুলে ফেসবুক পোস্টে নাসীরুদ্দীন লেখেন, ‘আজ (বৃহস্পতিবার) পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী মালিবাগ কাঁচাবাজারে আমাদের নির্বাচনী গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়। প্রচারণাকালে শাহজাহানপুর যুবদলের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান রিপন এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের আহ্বায়ক নাসিম রহমান পরিকল্পিতভাবে বাধা সৃষ্টি করেন। তারা দাবি করেন, এই এলাকা নাকি “২০০ বছরের মির্জা আব্বাসের এলাকা”।’
ঢাকা-৮ আসনের ভোটারদের উদ্দেশে নাসীরুদ্দীন লিখেছেন, ‘এই দম্ভ ও জুলুমের জবাব আপনারাই দেবেন আগামী ১২ তারিখে। আপনাদের বিচারালয়েই তাদের বিচার রেখে গেলাম।’
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এ দিন মালিবাগ এলাকায় জনসংযোগ করেন। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই।
বিএনপির তথ্যপ্রযুক্তি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্তরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ছবি ছড়িয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন ‘ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ’ জোটের এই প্রার্থী।
এ দিন দুপুরে রাজধানীর পল্টনে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ শাখা আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। গতকাল বুধবার শেরপুরে শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি রেজাউল করিম হত্যার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করা হয়। এ সময় নাসীরুদ্দীন এই হত্যার নিন্দা জানিয়ে বলেন, প্রতিটি হত্যা ও শহীদের রক্তের হিসাব নেওয়া হবে।
তারেক রহমানের উদ্দেশে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘জিয়াউর রহমান গণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন। খালেদা জিয়ার বাসার সামনে বালুর ট্রাক ছিল, আপনারা এক সেকেন্ডের জন্যও তা সরাতে পারেননি। জনগণ আপনাদের মুক্ত করেছে। সেই জনগণের ওপর এখন আপনারা গুলি চালাচ্ছেন। অকৃতজ্ঞ হবেন না।’
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ব্যালটের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন নাসীরুদ্দীন। নির্বাচনে ‘ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ’ জোট বিপুল ভোটে জয় পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।