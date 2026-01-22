হোম > রাজনীতি

সংস্কারের প্রতিশ্রুতিতে এনসিপির প্রচার শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার শুরু করেছে এনসিপি। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বরে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুই জাতীয় নেতা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এ প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়।

এনসিপির নির্বাচনী প্রতীক শাপলা কলিতে ও সংস্কার প্রশ্নে গণভোটে ‘হ্যা’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে দলের আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘১৬ বছর পর দেশে নির্বাচন হচ্ছে। মানুষ ভোটাধিকার ফেরত পাচ্ছে শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে।’ নির্বাচনে জয়ের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে নাহিদ বলেন, ‘আমরা নির্বাচনে জিতে সংসদে যাব এবং জনগণকে দেওয়া সংস্কারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করব।’

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বরের পাশে তিন নেতার মাজারে যান এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম আহ্বায়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিনসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও প্রার্থীরা। সেখানে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কবর জিয়ারত করেন তাঁরা।

এ সময় নাহিদ ইসলাম ১০ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যকে বিজয়ী করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, দুই নেতা, কাজী নজরুল ও শহীদ শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে তাঁরা নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করছেন। এই বাংলাদেশের রূপকার ছিলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। বাংলাদেশের অন্যতম স্থপতি ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। অন্যদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই পথ ধরে এনসিপি চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে নতুন করে গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করবে।

ওসমান হাদিকে স্মরণ করে এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘জুলাই সৈনিক, জুলাই সিপাহসালার, আধিপত্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের শহীদ শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে এবারের নির্বাচন যে আমাদের আধিপত্যবাদবিরোধী যাত্রা, আজাদির যাত্রা, সে যাত্রা আমরা শুরু করছি।’

গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে ভোট চেয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘দেশের মানুষকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, গণভোটে আপনারা “হ্যাঁ” ভোট দিন। “হ্যাঁ” ভোটের মাধ্যমে সংস্কারের যাত্রাকে অব্যাহত রাখুন।’

এনসিপির পাশাপাশি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১০ দলীয় জোটের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, ‘আপনারা ১০ দলীয় ঐক্যকে বিজয়ী করুন। ১০ দলীয় ঐক্যের মার্কাকে বিজয়ী করুন। এনসিপির সারা দেশে যে ৩০ জন প্রার্থী রয়েছেন, তাঁদের শাপলা কলি মার্কায় বিজয়ী করে সংসদে পাঠান। সংসদে এনসিপি এবং ১০ দলীয় ঐক্য সাধারণ মানুষের কথা বলবে। গণ-অভ্যুত্থান, সংস্কার ও সার্বভৌমত্বের কথা বলবে।’ নির্বাচন কমিশন (ইসি) পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে বলে অভিযোগ করেন নাহিদ ইসলাম।

দুই নেতার কবর জিয়ারত শেষে এনসিপির নেতা-কর্মীরা ‘ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ জোট’ লেখা ব্যানার নিয়ে পদযাত্রা করে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করতে যান। জিয়ারত শেষে ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ শীর্ষক পদযাত্রা বের করে এনসিপি। পদযাত্রাটি শাহবাগ মোড় হয়ে রমনা পার্কের সামনের সড়ক দিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ষড়যন্ত্রকারী ও খুনিদের আশ্রয় না দিতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানান। নিরাপদ ও সুন্দর ঢাকা-৮ গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

এ সময় এনসিপির নেতা-কর্মী ছাড়াও ১০ দলীয় ঐক্যের নেতৃত্ব দেওয়া জামায়াতে ইসলামীর পল্টন থানা শাখার আমির শাহিন আহমেদ খান, শাহবাগ থানা শাখার আমির আহসান হাবিবসহ জোটের কিছু নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

