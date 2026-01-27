হোম > রাজনীতি

নির্বাচনে লড়তে পারবেন চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী সারোয়ার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র বাতিল করে নির্বাচন কমিশনের নেওয়া সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে তাঁর মনোনয়নপত্র গ্রহণ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মনোনয়নপত্র বাতিল করে ইসির নেওয়া সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সারোয়ার আলমগীরের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। এর ফলে তাঁর নির্বাচনে অংশ নিতে আইনগত বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।

আদালতে সারোয়ার আলমগীরের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী আহসানুল করিম ও মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। নুরুল আমিনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেন ও আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবির। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মো. রাজু মিয়া।

রিটার্নিং কর্মকর্তা সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ঋণখেলাপির অভিযোগে ইসিতে আপিল দায়ের করেছিলেন জামায়াতের প্রার্থী মুহাম্মদ নুরুল আমিন। এ আপিলের প্রেক্ষিতে গত ১৮ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করে। পরে এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেন বিএনপির এই প্রার্থী।

