লে হালুয়া!

রাজশাহীর নওহাটা কলেজ মোড়ের একটি রাস্তার কাজে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে মার খেয়েছেন একজন বিএনপি নেতা। তিনি কার কাছে চাঁদা চাইতে গিয়েছিলেন? স্থানীয় যুবদল কর্মীর কাছে। যুবদল কর্মী কি নিজেই ঠিকাদারির কাজটা পেয়েছিলেন? না। তিনি পাননি। মূল ঠিকাদার রাস্তার কাজের অংশ মাটি কাটার কাজটি দিয়েছিলেন এই যুবদল কর্মীকে। যুবদল কর্মীর লোকজন বিএনপি নেতাকে মারলেন কেন? কারণ, সহজ কথায় চিড়ে ভেজেনি। বিএনপি নেতা বলছিলেন, এখানে কাজ করতে হলে তাঁকে চাঁদা দিতে হবে। কেন চাঁদা দিতে হবে? এর কারণ জানতে হলে প্রচলিত রাজনীতির কাছে যেতে হবে। তবে প্রাথমিক ধারণার সঙ্গে ঘটনাটি মিলবে না। কেন মিলবে না? সে কথাই বলছি।
মূলত আমাদের দেশে রাজনৈতিক ‘খাইদাই’য়ের জন্য ক্ষমতাসীন দলের অংশীদার হতে হয়। সরকারি কাজগুলো দলের লোকজনই পেয়ে থাকেন। তিনি যদি দয়া করেন, তাহলে অন্যকেও সে কাজ দেওয়া যেতে পারে। এতে সততার সঙ্গে দরপত্র বাছাই, নিম্নদর যিনি দিয়েছেন, তিনিই কাজটা পাবেন—এমন কোনো কথা নেই। নানাভাবেই কাজ পাওয়ার ব্যাপারটা পরিচালিত হয় বলে অভিযোগ আছে। প্রশ্ন হলো, এখন তো নির্বাচিত সরকার নেই। তাহলে কে কাকে কাজ দেবে? এখন কি কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এসেছে? নওহাটা কলেজের সামনের রাস্তার কাজটির মাটি কাটা অংশটুকু কেন ঠিকাদার যুবদলের এই কর্মীকেই দিলেন? বিএনপি ক্ষমতায় নেই, তারপরও এটা কি আগাম নিজের অবস্থান ঠিক রাখার চেষ্টা? প্রশ্নটি থাকল।
এবার আসি সবচেয়ে বড় ব্যাপারটিতে। ক্লাইমেক্সও বলা যায়। ঠিকাদারের কাছ থেকে কাজ পেয়ে যুবদলের কর্মী তো কাজ শুরু করলেন। কিন্তু সে কাজ সহজে করতে পারবেন কেন তিনি? এলাকায় যাঁর প্রভাব আছে, তিনি কি সে প্রভাব খাটাবেন না? সেটাই তো চলে আসছে দিনের পর দিন। চাঁদাবাজি করতে গিয়ে মার খাওয়া বিএনপি নেতা হয়তো ভেবেছিলেন, তাঁদের দল ক্ষমতায় এলে তাঁকেই তো চাঁদা দিতে হবে। তাই আগে থেকেই হাত মকশো করে নিলে ক্ষতি কী? কিন্তু যুবদল নেতা বুঝতে পারছিলেন না, কেন চাঁদা দিতে হবে। তিনি বলে বসেছেন, ‘আমিও বিএনপি, আপনিও বিএনপি, কিসের টাকা?’ কথাটা খেয়াল করুন, দুজনেই বিএনপির রাজনীতি করেন বলেই কথাটা উঠেছে। যদি অন্য দলের বা অন্য মতের কেউ কাজটা পেত, তাহলে কি বিএনপির এই নেতার চাঁদাবাজি জায়েজ হয়ে যেত?
পুলিশও সেই কথাগুলোই বলছে, যেগুলো বললে তাদের গা বাঁচে। পবা থানার ওসি বলেছেন, ‘মারামারির ঘটনা ঘটেছে। কী নিয়ে ঘটনা, তা অভিযোগ না পাওয়া পর্যন্ত বলতে পারছি না। অভিযোগ করা হলে তদন্ত করে দেখা হবে।’ পুলিশের যোগ্য কথা! ব্যাপারটা এমন যেন, ‘ভাই, নিজেরা মারপিট করেছেন, নিজেরাই মিটমাট করে নিন, এমনিতেই বিপদে আছি’ গোছের। নওহাটা পৌর বিএনপির নেতা এই চাঁদাবাজ নেতার করা অত্যাচার সম্পর্কে কথা বলেছেন। কিন্তু এই ধরনের নেতাদের বিচার করবে কে? নাকি চাঁদাবাজির ট্র্যাডিশন চলতেই থাকবে।