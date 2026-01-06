নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ গ্রহণে ১০ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিল ইসি

আসন্ন গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ গ্রহণের জন্য ১০ জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের (ইসি)। আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ইসি।
নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ গ্রহণের জন্য খুলনা অঞ্চলের দায়িত্বে রয়েছেন-ইসি সচিবালয়ের উপপরিচালক সালাহউদ্দীন আহমদ, ফরিদপুর অঞ্চলে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল হাসান ভূঞা, ময়মনসিংহ অঞ্চলে ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ মুরাদ উদ্দিন হাওলাদার, বরিশাল অঞ্চলে ইসি সচিবালয়ের সহকারী সচিব মোহাম্মদ আল-মামুন, সিলেট অঞ্চলে ইসির সহকারী পরিচালক মিসবাহ উদ্দীন আহমেদ, ঢাকা অঞ্চলে ইসির সহকারী পরিচালক জাকির মাহমুদ, রংপুর অঞ্চলে ইসির সহকারী সচিব সৈয়দ গোলাম রাশেদ, চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসির সহকারী পরিচালক মুহা. সরওয়ার হোসেন, রাজশাহী অঞ্চলে ইসির সহকারী সচিব মো. মমতাজ-আল-শিবলী, কুমিল্লা অঞ্চলে দায়িত্বে রয়েছেন ইসির সহকারী পরিচালক মো. ইকরামুল হাসান।
এ ছাড়া ইসির দু’টি ইমেইলে নির্বাচন-সংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ পাঠানো যাবে (centralcord.complain@ecs.gov.bd, mscentralcord.complain@ecs.gov.bd)
ইসি জানিয়েছে, গত ১৪ ডিসেম্বর ইসি ৩০০টি সংসদীয় আসনের জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি গঠন করেছে। এসব কমিটির কাছেও সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনের নির্বাচন-সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা যাবে।