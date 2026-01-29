হোম > জাতীয়

ঝিনাইগাতীর ঘটনায় ঢালাও গ্রেপ্তার না করে ‘সুনির্দিষ্টভাবে দায়ীদের চিহ্নিত’ করছে পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: পিআইডি

শেরপুরে ঝিনাইগাতীতে নির্বাচনী সহিংসতায় জামায়াতের নেতা রেজাউল করিমের নিহতের ঘটনায় ঢালাওভাবে গ্রেপ্তার না করে জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করতে পুলিশ কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।

আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তাঁরা। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ, সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি।

শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে বিএনপি-জামায়াতের সহিংসতার ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার। ঘটনায় নিহত জামায়াত নেতা রেজাউল করিমের দাফন শেষে তাঁর পরিবারের সঙ্গে পুলিশ কথা বলবে। তাঁদের পরিবার মামলা করলে এজাহার অনুযায়ী মামলা রুজু করা হবে। না হয় পুলিশ নিজ দায়িত্বে মামলা করবে।

আজাদ মজুমদার বলেন, পুলিশ জানিয়েছে তাদের তদন্ত চলমান আছে। ঘটনার ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে, তথ্য ও সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে প্রকৃত দায়ীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

শেরপুরের ঘটনায় শক্ত ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আরও ঘটতে পারে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে আজাদ মজুমদার বলেন, অবশ্যই শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ভিডিও ফুটেজ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যারা প্রকৃত অর্থে দায়ী... কালকের (বুধবার) ঘটনায় সেখানে অনেক মানুষ ছিল, ঢালাও গ্রেপ্তার অভিযান না করে যারা ঘটনার জন্য দায়ীদের তাদের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ কাজ করছে। কেউ অযথা হয়রানির শিকার না হয়, প্রকৃত অপরাধীরা যেন ছাড় না পায়।

অপরাধীদের গ্রেপ্তারে কত সময় লাগতে পারে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব না।

এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ‘আমরা মনে করি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এখনো সহিষ্ণুতা আছে। একটা-দুইটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে, সেটা অস্বীকার করছি না।’

প্রেস সচিব আরও বলেন, ‘নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরে পুলিশের হিসেবে মারা গেছে চারজন। আপনি যদি আগে নির্বাচনগুলোর তুলনা করেন...অবশ্যই এখনো নির্বাচনের প্রায় দুই সপ্তাহ বাকি আছে, এখনো বলার মতো কিছু হয়নি। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে সহিংসতায় ১১৫ জন মারা গিয়েছিল। সে অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলো যথেষ্ট সহিষ্ণু আচরণ করছে, তারা ভালো প্রচার করছেন, সত্যিকার অর্থে তারা আইন গুলোও মেনে চলছে। আমরা পোস্টার অত দেখছি না। আচরণবিধি খুব ভালোভাবে তারা মানছেন। আমরা আশা করছি, আগামী দিনগুলো আরও ভালো যাবে। ধারাবাহিকভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হবে, তখন পরিস্থিতি আরও ভালো হবে।’

