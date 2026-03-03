জনগণের আস্থার মূল্যায়ন করতে হবে: তথ্যমন্ত্রী জহির

তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, ‘দেশের মানুষ আমাদের ওপর যে আস্থা রেখেছেন, জনগণের সেই আস্থার মূল্যায়ন করতে হবে।’
রাজধানীর তুরাগের রানাভোলা এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ইফতার মাহফিলটির আয়োজন করেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মো. মোস্তফা জামান।
তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশবাসীকে যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমরা কাজ শুরু করেছি। বিগত দিনে আমরা অনেক জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছি। আমাদের দল জুলুম-নির্যাতনে বিশ্বাস করে না।’
তিনি বলেন, ‘ভিন্নমতের মানুষের অবজ্ঞার পরিণতি ভালো হয় না। ভিন্নমতের মানুষদের অবজ্ঞা করলে কী হয়, তার নজির কিন্তু আপনারা ৫ আগস্টে দেখেছেন।’
এ সময় ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আফাজ উদ্দিন, তুরাগ থানা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হারুন অর রশিদ খোকা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।