ভোটের সময় সীমিত থাকবে মোবাইল ও আই-ব্যাংকিং

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগের মতো মোবাইল ফোন এবং আই-ব্যাংকিং সম্পূর্ণ বন্ধ না রেখে সীমিত করা হবে। তা কীভাবে করা যায়, সেটি নিয়ে আলোচনা চলছে। এ ছাড়া সংসদ নির্বাচনের ভোট, গণভোট ও পোস্টাল ব্যালট মিলিয়ে ব্যালটসংখ্যা বেশি থাকার কারণে এবার ভোট গণনায় বেশি সময় লাগবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান সচিব।

ভোট গণনায় সময় বেশি লাগবে জানিয়ে আখতার আহমেদ বলেন, ‘এবার ৩ হাজার ভোটারের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র। ভোটাররা দুই ব্যালটে ভোট দেবেন। আবার অনেক আসনে পোস্টালের সংখ্যা বেশি আছে। তা ছাড়া, বিদেশের জন্য এক ধরনের, আর দেশের জন্য এক ধরনের পোস্টাল ব্যালট থাকবে। তাই সব মিলিয়ে ভোট গণনায় বেশি সময় লাগবে।’

বিদেশি পর্যবেক্ষকদের বিষয়ে সচিব বলেন, ৮৩ জন বিদেশি পর্যবেক্ষককে নির্বাচন দেখতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩৬ জন আসবেন বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়া ৫০ জন বিদেশি সাংবাদিক ও ৭৮ জন পর্যবেক্ষক নির্বাচনে পর্যবেক্ষণে আসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

এনআইডি সংগ্রহ নিয়ে হুঁশিয়ারি

আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে ইসি জানায়, নির্বাচনী প্রচারণার আড়ালে ভোটারদের ব্যক্তিগত তথ্য এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংগ্রহের অভিযোগ ইসির নজরে এসেছে। আইন অনুযায়ী, অন্যের এনআইডি বহন কিংবা হস্তান্তর করা যাবে না। বিধি অনুযায়ী এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ভোটারদের এনআইডি সংগ্রহের অভিযোগের বিষয়ে সচিব বলেন, ‘এনআইডি সংগ্রহের বিষয়টি নজরে আসায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। কেউ নিজের এনআইডি অন্যকে দেবেন না। অন্যের এনআইডি কেউ নেবেন না।’

এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে আখতার আহমেদ বলেন, ‘ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা এখন বলতে পারছি না।’

ইসিতে রুমিন ফারহানা

এদিকে আজ নির্বাচন ভবনে এসে দুই নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেছেন বিএনপির বহিষ্কারকৃত নেতা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানা। পরে তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন। নির্বাহী হাকিমকে ‘বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর’ মাধ্যমে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে রুমিন ফারহানা বলেন, ‘আমি লিখিত জবাব দিয়েছি। আর আজকে ইসিতেও একটা জবাব দিয়েছি। আমার কাছে মনে হয়েছে, প্রশাসন এবং পুলিশের যতটা নিরপেক্ষ থাকবার কথা, ততটা নিরপেক্ষ নয়। আমার কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা করা হয়েছে, তাদের পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয় নাই। বিষয়গুলো কমিশনকে জানিয়েছি।’

