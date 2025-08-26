মার্কিন সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পাওয়া কে এই শরিফুল

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন শরিফুল এম খান। এই মার্কিন নাগরিককে নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা চলছে; সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও চলছে ব্যাপক মাতামাতি। এই খবরে বাংলাদেশের মানুষ বাহবা নেওয়ার চেষ্টার করছেন। আজ মঙ্গলবার ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুকে পেজে তাকে অভিনন্দন-বার্তাও দেওয়া হয়েছে।
এতে বলা হয়, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরিফুল এম খানকে অভিনন্দন। তিনি আমেরিকার উৎকর্ষের অনন্য প্রতীক এবং বাংলাদেশি-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর জন্য পথপ্রদর্শক। যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীতে এই পদমর্যাদা অর্জনকারী প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান হিসেবে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খানের নিবেদন ও সেবার মূল্যবোধ মাতৃভূমির সুরক্ষা এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার অগ্রযাত্রায় উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত জুন মাসে যেসব সামরিক কর্মকর্তাকে পদোন্নতির জন্য মনোনীত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শরিফুল খান একজন।
মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের গত ১৩ জুনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই পদোন্নতির বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৫৫ জন সামরিক কর্মকর্তাকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত করার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন।
২০ আগস্ট পেন্টাগনে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শরিফুল খান ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত অন্যদের অভিষেক হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রদূত এম ওসমান সিদ্দিক। সাবেক এই রাষ্ট্রদূত এক্স হ্যান্ডলে এক পোস্টে আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, মার্কিন বিমানবাহিনীর ভাইস চিফ জেনারেল শন ব্র্যাটোন নিজে শরিফুল খানকে শপথবাক্য পাঠ করান।
বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরিফুল খান প্রথম এবং একমাত্র বাংলাদেশি-আমেরিকান, যিনি মার্কিন সামরিক বাহিনীতে এই পদমর্যাদা অর্জন করেছেন।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরিফুল খানের বর্তমান দায়িত্ব ‘গোল্ডেন ডোম ফর আমেরিকার’ স্টাফ ডিরেক্টর হিসেবে। এই পদে তিনি বহুস্তরের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থার জন্য সব উদ্যোগের কৌশল, নীতি, পরিকল্পনা, অবস্থান এবং আন্তবিভাগীয় বিষয়গুলো সমন্বয় করবেন।
শরিফুল খানের কাজের মধ্যে রয়েছে শিল্প খাত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জাতীয় গবেষণাগার এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারত্ব স্থাপন। এটি পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সক্ষমতা দ্রুত তৈরি এবং কার্যকর করতে সহায়ক হবে।
১৯৯৭ সালে শরিফুল খান ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্স একাডেমি থেকে কমিশন লাভ করেন এবং রাজনৈতিক বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি মহাকাশ ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ ও উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে একজন দক্ষ স্যাটেলাইট অপারেটর হিসেবে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি একাধিক মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে কৌশলগত বুদ্ধিমত্তা, সামরিক কৌশল এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও কৌশলগত অধ্যয়ন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি। তিনি কুয়েতের আলী আল সালেম বিমানঘাঁটিতে ২০০১ সালে এবং ২০০৭ সালে ‘অপারেশন সাইলেন্ট সেন্ট্রি’র ডিপ্লয়মেন্ট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন উচ্চ পদে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি তিনি ডিফেন্স মেরিটোরিয়াস সার্ভিস মেডেল এবং মেরিটোরিয়াস সার্ভিস মেডেলসহ অসংখ্য সামরিক পদক ও সম্মাননা লাভ করেছেন।
