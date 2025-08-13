হোম > জাতীয়

আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশ ২১ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে আশুলিয়ায় গুলি করে হত্যার পর লাশ পোড়ানোর ঘটনায় দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশের জন্য আগামী ২১ আগস্ট দিন ধার্য করা হয়েছে। আজ বুধবার শুনানি শেষে বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ আদেশের জন্য এ দিন ধার্য করে দেন।

এর আগে গত ৭ আগস্ট আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আর্জি জানিয়ে শুনানি করেন প্রসিকিউশন পক্ষ। বুধবার ১৬ আসামি অব্যাহতির আবেদন করে শুনানি করেন তাদের আইনজীবীরা। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদেশের জন্য দিন ধার্য করে দেন ট্রাইব্যুনাল।

শুনানির সময় এই মামলায় গ্রেপ্তার থাকা আট আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। তাঁরা হলেন, ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আব্দুল্লাহিল কাফী, ঢাকা জেলা পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত সুপার (সাভার সার্কেল) মো. শাহিদুল ইসলাম, ডিবি পরিদর্শক আরাফাত হোসেন, এসআই মালেক, এসআই আরাফাত উদ্দিন, এএসআই কামরুল হাসান, শেখ আবজালুল হক ও কনস্টেবল মুকুল। এছাড়া আটজন এখনো পলাতক।

গত ২ জুলাই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়ে সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলামসহ পলাতক থাকা ৮ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল। তবে গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হলে তাদেরকে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এরপরও তারা হাজির না হলে তাদের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ থেকে আইনজীবী নিয়োগ দেন ট্রাইব্যুনাল।

গত বছরের ৫ আগস্ট সাভারের আশুলিয়ায় পুলিশ গুলি চালানোর পর ছয় তরুণকে ভ্যানে তুলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতে ৬ জনের দেহ আগুনে পুড়ে যায়। তবে পোড়ানোর সময় একজনের দেহে প্রাণ ছিল বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

