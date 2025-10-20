খাসির মাংস নিরামিষ রান্না করবেন যেভাবে

কালীপূজায় মাংস নিরামিষ রান্নার চল রয়েছে। ভোগের রান্নায় কখনো পেঁয়াজ-রসুন ব্যবহার করা হয় না। তাই মাংস রান্নার সময়েও এতে পেঁয়াজ, রসুন পড়ে না। সাধারণত, আদা ও অন্যান্য মসলা দিয়ে এই মাংসের নিরামিষ রান্না করা হয়। কীভাবে তা করবেন? আপনাদের জন্য খাসির মাংসের নিরামিষ রান্নার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন শেফ ও ফুড কলামিস্ট রঙ্গন নিয়োগী।
উপকরণ
খাসির মাংস ৫০০ গ্রাম, টক দই ৫০ গ্রাম, এলাচি ২টি, লবঙ্গ ২টি, দারুচিনি ২ টুকরা, তেজপাতা ৩টি, ধনেবাটা ৬ চা-চামচ, জিরাবাটা ৬ চা-চামচ, পোস্তবাটা ৮ চা-চামচ, সরিষাবাটা ৪ চা-চামচ, হলুদবাটা ৪ চা-চামচ, শুকনা মরিচবাটা ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, সরিসার তেল পরিমাণমতো।
প্রণালি
এক টেবিল চামচ তেল, হলুদ আর টক দই দিয়ে খাসির মাংস ম্যারিনেট করে অন্তত ২ ঘণ্টা রেখে দিন। রান্নার শুরুতে কড়াইতে তেল গরম করে প্রথমে তেজপাতা ফোড়ন দিন। এরপর মাংস দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢাকনা দিয়ে দিন। আঁচ একদম কমিয়ে রাখুন। একটু পর মাংস কষাতে থাকুন। একপর্যায়ে তেল ভেসে এলে গরমমসলা বাদে বাকি সব বাটা মসলা দিয়ে ভালো করে কষান। মাংস নরম হয়ে গেলে লবণ দিয়ে দিন। তারপর ২ কাপ গরম পানি দিয়ে আঁচ বাড়িয়ে ৫ থেকে ৭ মিনিট ফুটিয়ে মাংস নামিয়ে নিন। সবশেষে একটা বড় হাতায় ২ টেবিল চামচ তেলে গরমমসলা বাটা দিয়ে চুলায় একটু তাপ দিয়েই মাংসের ঝোলে মিশিয়ে দিন। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা দিয়ে দিন।
তারপর গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। পরিবেশনের আগে মাংসের ওপর অল্প একটু ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে দিতে ভুলবেন না।