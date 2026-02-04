হোম > জীবনধারা > ফিচার

ঘরে বসন্তের আমন্ত্রণে

ফিচার ডেস্ক

ছবি সৌজন্য: রিনিশ ডিআইওয়াই নেস্ট

বসন্ত আসতে আর বেশি দেরি নেই। প্রকৃতি যেমন প্রস্তুতি নিচ্ছে বসন্তকে বরণ করার জন্য, তেমনি নিশ্চয়ই আপনিও মনে মনে ভাবছেন, কী করে ঘরের সাজেও বসন্তকে স্বাগত জানানো যায়। গতানুগতিক সব নিয়ম উপেক্ষা করে এবার না হয় নিজের মনের মতো রঙে সাজিয়ে ফেলুন পুরো বাসা। বিভিন্ন রঙের ব্যবহার, আরামদায়ক আসবাব ও নিজের ইচ্ছেমতো যেভাবে খুশি সেভাবে ঘর সাজানোর মাধ্যমে ঘরে একটা ঝলমলে প্রাণবন্ত আবহ তৈরি করা যায়। ঘর সাজানোর কোনো বাঁধাধরা নিয়ম না মেনেও কিছু জিনিস ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরের সাজে বসন্তের ছোঁয়া রাখতে পারেন।

রঙিন মাদুর বিছিয়ে দিন

বসন্তবরণের জন্য ঘর সাজাতে চাইলে ঘরের মেঝেতে রাখতে পারেন বিভিন্ন নকশার মাদুর বা কার্পেট। টার্কিশ, কাশ্মীরি বা দেশি কার্পেট এমনকি বিভিন্ন রঙের শতরঞ্জিও ব্যবহার করতে পারেন। উজ্জ্বল রঙের রাগস ব্যবহার করলে তা ঘরে একটা প্রাণবন্ত আবহের সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে ঘর দেখতে সুন্দর লাগে। বিভিন্ন নকশার কার্পেট ঘরে শৈল্পিক ছোঁয়া নিয়ে আসে।

ছবি সৌজন্য: রিনিশ ডিআইওয়াই নেস্ট

ভিন্টেজ আসবাব

এবার না হয় ঝকঝকে-তকতকে নতুন আসবাব এড়িয়ে গেলেন। বিভিন্ন রকম ভিন্টেজ আসবাব দেখতে যেমন নান্দনিক, তেমনই কালের বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষীও তারা। তরুণ-তরুণীদের ঘরে এসব আসবাব একটা দারুণ আবহ নিয়ে আসে।

প্রকৃতির ছোঁয়া

বসন্ত মানেই জাগ্রত প্রকৃতি। তাই এ সময়ে এসে ঘরে বসন্তের ছোঁয়া রাখতে হলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে ঘর সাজাতে পারেন। বাঁশ, বেত ও দড়ির তৈরি জিনিস ব্যবহার করতে পারেন। তা ছাড়া ঘরে প্রচুর গাছ রাখুন। গাছ ঘরের বায়ু পরিষ্কার রাখার সঙ্গে সঙ্গে ঘরকে দেবে সুন্দর, কোমল ও আরামদায়ক আবহ। সাকুলেন্ট, স্নেক প্ল্যান্ট, পাতাবাহারসহ বিভিন্ন ইনডোর প্ল্যান্ট দিয়ে ঘর সাজান। গাছের মাধ্যমে প্রকৃতিকে ঘরের ভেতর, নিজের খুব কাছে রাখা সম্ভব।

ছবি সৌজন্য: রিনিশ ডিআইওয়াই নেস্ট

নিচু আসবাব ও বিভিন্ন রকমের পিলো

ঘর হলো সব নিয়মনীতির ঊর্ধ্বে, যেখানে থাকবে শুধু প্রশান্তি ও আরামের ছোঁয়া। ঘর যেন দেখতে অনেকটা বড় দেখায়, সে জন্য নিচু আসবাব ব্যবহার করুন। ম্যাট্রেস ও থ্রো পিলো দিয়ে ঘর সাজান, যাতে আরাম করে বসা যায়। বিভিন্ন রং ও আকারের পিলো ব্যবহার করুন; এতে ঘর লাগবে প্রাণবন্ত। এ ছাড়া দোলনার ব্যবহারও করতে পারেন।

বিভিন্ন রঙের ব্যবহার

দেশীয় স্টাইলে ঘর সাজাতে বিভিন্ন রং ব্যবহার করুন। উজ্জ্বল থেকে শুরু করে হালকা রং বেছে নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, আপনি নিজের পছন্দ অনুযায়ী রং ব্যবহার করুন। যে রং নিজেকে প্রশান্তি দেয়, সেটাই ব্যবহার করুন।

ছবি সৌজন্য: রিনিশ ডিআইওয়াই নেস্ট

হস্তশিল্পের ব্যবহার

দেশীয় স্টাইলে ঘর সাজাতে প্রচুর পরিমাণে হস্তশিল্প ব্যবহার করুন। দেয়াল সাজানোর উপকরণ, ঘরের পর্দা থেকে বিছানার চাদর সবকিছুতে হস্তশিল্পের ছোঁয়া রাখার চেষ্টা করুন। কুশিকাটার বিভিন্ন জিনিস দিয়েও ঘর সাজাতে পারেন। ফ্যাক্টরি মেড জিনিসের বদলে হস্তশিল্পের জিনিস দিয়ে ঘর সাজিয়ে দেখুন, নান্দনিকতার পার্থক্য নিজেই টের পাবেন।

পরিচ্ছন্নতায় মন দিন

বসন্ত মানেই সব পুরোনোকে পেছনে ফেলে নতুন করে বাঁচার আকুতি। তাই বাড়িঘর আগে পরিচ্ছন্ন করায় মন দিন। বিছানার চাদর, সোফার কভার, পাপোশ ইত্যাদি বদলে নিন। টেবিলক্লথও বদলাতে হবে। কুশনকভার পারলে এক সেট কিনুন এবার। সোফা, চেয়ার, কাউচ, দেরাজ, টেবিল, দরজার হাতল—পরিষ্কার করা খুব জরুরি। জীবাণুনাশক তরল দিয়ে বা সোফা, চেয়ার পরিষ্কারের স্প্রে ব্যবহার করে সপ্তাহে এক দিন সেগুলো পরিষ্কার করুন। বহু বাড়িতেই ঘরদোর পরিষ্কার নিয়ে ভাবলেও স্নানঘরে নজর পড়ে না। সমপরিমাণ জল এবং ভিনেগার মিশিয়ে, সেই মিশ্রণ দিয়ে কল থেকে বেসিন পরিষ্কার করুন। স্নানঘরে বেকিং সোডা ছড়িয়ে রাখলেও ভ্যাপসা গন্ধ চলে যায়। চেষ্টা করুন স্নানঘরের আনাচকানাচ পরিষ্কার করে জায়গাগুলো শুকনো রাখার।

